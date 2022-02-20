Чемпионат России. 18-й тур. Петербургский «Зенит» встретится с «Локомотивом»

Проходит 18-й тур мужского чемпионата России по волейболу. Петербургский «Зенит» встретится с «Локомотивом».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
18-й тур
19 февраля
Кузбасс – Динамо Москва – 1-3 (17:25, 21:25, 37:35, 20:25)
Нефтяник – Зенит-Казань – 0-3 (12:25, 11:25, 15:25)
Урал – Динамо-ЛО – 2-3 (25:19, 23:25, 25:22, 20:25, 16:16)
Факел – Газпром-Югра – 3-0 (25:19, 25:23,27:25)
Белогорье – Югра-Самотлор – 3-1 (27:25, 22:25, 25:17, 28:26)
АСК – Енисей – 2-3 (16:25, 19:25, 26:24, 25:21, 9:15)
20 февраля
Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 18:00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 17 побед – 1 поражение (52 очка), Локомотив – 13-1 (38), Динамо Москва – 13-3 (36), Зенит Санкт-Петербург – 11-4 (32), Динамо-ЛО – 11-5 (29), Кузбасс – 9-8 (27), Белогорье – 7-8 (25), Югра-Самотлор – 7-10 (20), АСК – 6-10 (20), Енисей – 6-11 (16), Газпром-Югра – 5-13 (14), Факел – 5-11 (13), Урал – 3-13 (13), Нефтяник – 0-15 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.