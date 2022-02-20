Чемпионат России. 18-й тур. Петербургский «Зенит» встретится с «Локомотивом»

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Проходит 18-й тур мужского чемпионата России по волейболу. Петербургский «Зенит» встретится с «Локомотивом». 

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Мужчины

Предварительный этап

18-й тур

19 февраля

Кузбасс – Динамо Москва – 1-3 (17:25, 21:25, 37:35, 20:25)

Нефтяник – Зенит-Казань – 0-3 (12:25, 11:25, 15:25)

Урал – Динамо-ЛО – 2-3 (25:19, 23:25, 25:22, 20:25, 16:16)

ФакелГазпром-Югра – 3-0 (25:19, 25:23,27:25)

Белогорье – Югра-Самотлор – 3-1 (27:25, 22:25, 25:17, 28:26)

АСК – Енисей – 2-3 (16:25, 19:25, 26:24, 25:21, 9:15)

20 февраля

Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 18:00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 17 побед – 1 поражение (52 очка), Локомотив – 13-1 (38), Динамо Москва – 13-3 (36), Зенит Санкт-Петербург – 11-4 (32), Динамо-ЛО – 11-5 (29), Кузбасс – 9-8 (27), Белогорье – 7-8 (25), Югра-Самотлор – 7-10 (20), АСК – 6-10 (20), Енисей – 6-11 (16), Газпром-Югра – 5-13 (14), Факел – 5-11 (13), Урал – 3-13 (13), Нефтяник – 0-15 (4). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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