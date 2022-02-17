Лига чемпионов. Московское «Динамо» обыграло «Зираат Банкаси», петербургский «Зенит» встретится с «Берлином», другие матчи

16 и 17 февраля проходят матчи группового этапа Лиги чемпионов по волейболу. Московское «Динамо» обыграло «Зираат Банкаси» (3-0), петербургский «Зенит» встретится с «Берлином»

Лига чемпионов

Мужчины

Групповой этап

6-й тур

16 февраля

Группа С

Марибор Словения – Локомотив Россия – 0-3 (22:25, 23:25, 21:25)





Положение в группе: Кучине Лубе – 17 (6), Закса – 12 (6), Локомотив – 9 (6), Марибор – 0 (6).

Группа B

Динамо Москва Россия – Зираат Банкаси Турция – 3-0 (25:20, 25:20, 25:21)





Положение в группе: Динамо Москва – 17 (6), Зираат Банкаси – 10 (6), Проект Варшава – 7 (6), Нолико – 2 (6).

Группа D

16 февраля

Зенит Санкт-Петербург Россия – Берлин Германия – 2-3 (26:24, 25:20, 25:27, 22:25, 12:15)





17 февраля

Берлин Германия – Зенит Санкт-Петербург Россия – 19.30





Положение в группе: Берлин – 14 очков (5 игр), Зенит Санкт-Петербург – 10 (5), Войводина – 3 (5), Бенфика – 3 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.