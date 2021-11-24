Екатерина Гамова: «Востребованность волейбола в СМИ очень мала. Откроешь газету – на 12 полосах футбол, и где-то на задворках что-то о волейболе»

Двукратная чемпионка мира по волейболу поделилась мнением о популяризации своего вида спорта.

– Из-за чемпионата мира в России интереса к волейболу точно добавится, поклонников станет больше. Людей привлекут и другие сборные, на которые захочется посмотреть. Во время чемпионата мира узнаваемость возрастет, а вот сохранится ли это после – вопрос.

– Почему сомнения?

– В нашей стране вывести волейбол на другой уровень популярности трудно. Хотя наш вид спорта в мире очень популярен, в некоторых странах волейбол даже популярнее футбола, но в России, к моему сожалению, побить рекорды футбола и хоккея, наверное, невозможно.

– Даже при всех достижениях российского волейбола последнего десятилетия, обыватели о его представителях знают мало. Спроси простого любителя спорта, назовут лишь пару фамилий.

– Думаю, так же примерно и в других видах спорта. Тех, кто за ними следит постоянно, мы не берем. А если остальных спросить о фигурном катании, назовут Плющенко и Ягудина, Загитову и Медведеву. Они всегда на слуху. Из хоккеистов назовут Овечкина – его знают все.

– А из волейболисток обыватель назовет Гамову. Даже спустя пять лет после завершения вашей карьеры.

– Если так, то я не знаю, почему. Специально ничего для своей популярности не делала.

– Есть мнение, что для повышения узнаваемости волейбольному сообществу нужно больше открытости.

– Я не считаю, что он закрыт. Когда я играла в сборной России при Николае Васильевиче Карполе, вот тогда команда была закрыта от СМИ. Сейчас наоборот – многие клубы активно популяризируют волейбол, рассказывают о своей жизни, игроки на своих страницах в социальных сетях – тоже.

Другое дело – востребованность в СМИ. Она очень мала. Откроешь газету: на двенадцати полосах футбол, потом хоккей, баскетбол. И лишь где-то на задворках что-то написано о волейболе, – сказала Гамова.