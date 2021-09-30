Итальянец Лаварини сменит Бузато на посту главного тренера женской сборной России по волейболу (Матч ТВ)

Итальянский тренер Стефано Лаварини сменит Серджио Бузато на посту главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщает «Матч ТВ».

Сегодня пройдет заседание президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), на котором будут утверждены главные тренеры мужской и женской национальных команд на следующий год.

Сейчас Лаварини – главный тренер итальянской «Новары». В 2019-2021 годах он тренировал сборную Южной Кореи, которая заняла 4-е место на Олимпийских играх в Токио.

Бузато возглавлял женскую сборную России с ноября 2019 года. На Олимпиаде в Токио российские волейболистки выбыли в 1/4 финала, как и на чемпионате Европы-2021.

По информации «Матч ТВ», мужскую сборную России продолжит возглавлять финн .