«Россия 1» не показала финал Олимпиады Россия – Франция в регионах от Урала до Дальнего Востока

Телеканал «Россия 1», транслировавший финал олимпийского волейбольного турнира в Токио, не показал матч между Россией и Францией в регионах от Урала до Дальнего Востока в прямом эфире.

Игра началась в 15:15 по московскому времени, однако в телепрограмме «России 1», в частности, в Екатеринбурге в это время транслировалась передача «Муж на час».

Российские волейболисты в финале Олимпиады уступили Франции со счетом 2-3 и завоевали серебро Игр.

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