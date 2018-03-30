Максим Михайлов о выходе в финал Токио-2020: «Произошло невероятное. Но пока не ощущается, что мы что-то особенное сделали»

Российский волейболист прокомментировал победу команды над Бразилией (3-1) в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио.

7 августа пройдет финал мужского волейбольного турнира Токио-2020. Россия в матче за золото встретится либо с Францией, либо с Аргентиной.

«Про будущее только давайте не будем. Что чувствуем после такой игры? Что-то невероятное произошло. Но пока не ощущается, что мы что-то особенное сделали. Все были в игре, сконцентрированы на каждом мяче.

Честно говоря, даже не видел счет, который был в третьем и четвертом сете, потому что была полнейшая концентрация. Со сборной Бразилии по-другому никак. Тяжело держать концентрацию в голове с первого до последнего мяча, но мы справились. Парни – молодцы. Доказали, что мы команда.

Ошибки в первой партии? Я бы не сказал, что мы не проснулись. Просто слишком хотели победить и много думали о том, как победить. В третьем сете тоже начали много проигрывать, но удалось отпустить ситуацию.

Поняли, что терять уже нечего. Все расслабились и начали показывать свою игру. Волейбол – игра ошибок. Кто ошибается меньше, тот и побеждает. Сначала мы ошибались, потом бразильцы. В первую очередь, наверное, за счет этого удалось победить.

Схожесть с матчем Олимпиады-2012? В том, что с Бразилией играли, в том, что у них отрыв был – наверное, только в этом. В остальном это две разные истории, две разные , две разные команды. Каждый турнир — отдельная история. Это и мотивирует спортсменов», – сказал Михайлов.