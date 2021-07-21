От 66 до 80 российских участников посетят открытие Олимпиады-2020: волейболисты и гимнасты пропустят церемонию, боксеры приедут всем составом

Президент Олимпийского комитета России ( ) рассказал, в каком составе сборная России примет участие в церемонии открытия Олимпиады-2020, которая пройдет 23 июля в Токио.

«Завтра пройдет церемония открытия, наша делегация примет в ней самое непосредственное участие. От 66 до 80 участников нашей делегации примут участие в марше. Это связано с тем, что соревнования у многих начнутся на следующий день, они освобождаются. Все остальные желающие примут участие.

Есть ограничение в колоннах марша – до шести официальных лиц, для спортсменов ограничений нет», – сказал Поздняков.

Часть команд уже рассказала, поучаствует ли в церемонии. Открытие пропустят гимнасты и волейболисты (за исключение , который будет знаменосцем команды).

«На следующий день после открытия у нас уже начнутся соревнования, спортивная гимнастика практически всегда открывает Олимпиаду, и на всех прошлых Играх мы тоже пропускали церемонии открытия», – отметила старший тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко.

«Игроки не примут участия в церемонии открытия, поскольку на следующий день игра. Административный состав тоже не пойдет в связи с коронавирусными ограничениями», – сказал генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу .

Команда боксеров в полном составе посетит открытие, а женская сборная по регби-7 может пропустить церемонию из-за перелета.

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