Волейболист Вольвич: «Дзюба популярен, но границы его приватной жизни стерты. Вряд ли он может пройтись по улице – и его не окружат для фото или, наоборот, не запинают»

Российский волейболист Артем Вольвич поделился мнением о зарплатах в футболе о и популярности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Гандболистка Влада Бобровникова прошлась по футболу и футболистам после вылета с Евро – какое у вас отношение к футболу?

– Слышал про эту историю. Вопрос обширный, отвечу по пунктам.

1. Я никогда не считаю чужих денег. У одного футболиста есть агент, который договорился с клубом на тысячу рублей. У другого футболиста – может, даже более сильного – агент постеснялся и попросил у клуба 500 рублей. Кого винить? Агенты договариваются, клубы платят – при чем тут игрок? Я сомневаюсь, что игрок говорит: я не буду играть меньше, чем за сто миллионов.

Понятно, что у игрока есть определенные желания, но все в пределах разумного, а дальше агент и клуб решают.

2. За футболом я слежу. Пренебрежения к футболу у меня нет, иногда бывает немного сарказма – не с целью уколоть или обидеть. Обидеть – это вообще в последнюю очередь, я человек веселый и не злой.

3. К футболистам есть ревность у некоторых спортсменов-нефутболистов. Я эту ревность не разделяю. Я не эксперт в футболе, не могу сказать, что многое понимаю и знаю, как было бы лучше. Ко всем видам отношусь с долей уважения. Футбол это футбол, самый массовый спорт, нравится людям. Мне нравится смотреть Евро, ЧМ, Лигу чемпионов – просто хорошие матчи.

Я посмотрел на Евро Англия – Германия. Для меня это крайне неинтересный матч: англичане забили два заслуженно, но не играли зрелищно, а немцы вообще не понравились – субъективный взгляд неспециалиста.

5. Я не могу поддержать тех, кто критикует за поражения. Хоккеистов тоже убивали за поражение канадцам. Бывает, это спорт. В таких видах один эпизод решает очень много. Да, футболисты могут сыграть плохо, но я не побегу сразу в инстаграм писать: Дзюба плохой, потому что не забил бельгийцам три.

– Хотелось бы вам популярности как у Дзюбы?

– Сложный вопрос. Дзюба популярен, но есть обратная сторона: границы его приватной жизни уже стерты. Вряд ли он может спокойно пройтись по улице – и болельщики не окружат его для фото или, наоборот, не запинают. Он не может спокойно пойти в ресторан и выпить пива – а этого же хочется. С какой-то стороны это тяжело.

Мне бы хотелось популярности не для меня или, допустим, Макса Михайлова, а для волейбола. Не надо делать из игроков идолов – лучше подтягивать красоту игры. Хотя, безусловно, личности двигают спорт вперед. Чтобы исчерпывающе ответить на этот вопрос, надо быть готовым. Я не готов, наверное, – сказал Вольвич.

«На улице учили – бей первым, извиняться будешь потом». Лихое интервью волейболиста Вольвича, который чуть не загубил карьеру алкоголем

«Мне обидно: блин, ну умри ты на поле, грызи землю». Гандболистка Бобровникова объясняет, почему ее так задел футбольный крах на Евро