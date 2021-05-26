Лига наций (жен). Россия уступила Бразилии в трех сетах, США обыграли Нидерланды и другие результаты

В Римини пройдут матчи пятого тура волейбольной Лиги наций среди женщин. Сборная России проиграла команде Бразилии.

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

5-й тур

Бразилия – Россия – 3-0 (25:20, 25:11, 25:18)





Турция – Германия – 3-0 (25:20, 25:20, 25:22)





Доминиканская Республика – Южная Корея – 3-0 (25:23, 28:26, 25:18)





Бельгия – Польша – 3-2 (25:15, 17:25, 25:19, 22:25, 15:12)





Сербия – Таиланд – 3-0 (25:19, 25:23, 25:23)





Китай – Канада – 2-3 (22:25, 25:21, 17:25, 25:15, 12:15)





США – Нидерланды – 3-0 (25:22, 25:15, 25:18)





Италия – Япония – 2-3 (25:27, 19:25, 25:16, 25:21, 13:15)





Турнирное положение: США – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Турция – 5-0 (13 ), Нидерланды – 3-2 (10), Сербия – 3-2 (10), Япония – 3-1 (9), Бразилия – 3-1 (9), Китай – 3-2 (9), Россия – 3-1 (8), Доминиканская Республика – 2-3 (7), Германия – 2-3 (6), Польша – 2-3 (6), Бельгия – 2-3 (5), Канада – 1-4 (3), Южная Корея – 1-4 (3), Италия – 0-4 (1), Таиланд – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.