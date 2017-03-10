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    Все самое главное о работе и устройстве Sports.ru. F.A.Q. – в «О блоге и авторах»

    Лента блога О блоге и авторах

    Теги Sports.ru

    4 блога, с которыми вы полюбите женский футбол

    На Sports.ru много женского футбика, а вы и не знали.

    Женский футбол - настоящий!

    Как дела с женским футболом в России? Этот блог поможет разобраться. Здесь вы прочитаете о российских турнирах, выступлениях россиянок за рубежом и узнаете новости о женской сборной страны. А еще в блоге вы найдете ответ на главный вопрос: почему женский футбол интересен?

    Женский футбол

    Илья Штеблов давно рассказывает на Sports.ru о бизнес-стороне футбола. В новом блоге Илья рассуждает, изменится ли роль женского футбола после чемпионата мира, и рассказывает о женском футбольном клубе, который собирает на трибунах больше зрителей, чем мужские команды российской премьер-лиги. Если вам интересно, как все устроено в футбике, где на поле выходят женщины, то срочно подписывайтесь.

    Arsenal girls

    Единственный блог о женском футбольном клубе на Sports.ru. Вам точно захочется подписаться и стать болельщиком «Арсенал Ледис» – как не переживать за таких красоток? Здесь вы найдете трансферные новости клуба, подборки голов, истории футболисток и много медиаконтента. Кстати, бесполезный факт: автор блога Денис Альшаков отслужил в армии, вернулся и продолжил вести записи. Достойно подписки.  

    О Женском Футболе замолвите

    Максим Пахомов пишет о талантливых футболистках и делает обзоры турниров. Вот вы знали, например, что к 20 годам у игрока в женский футбол может быть больше 100 голов за клубы и больше 30 за сборную? Наверняка нет, так что почитайте о восходящей звезде «Баварии» и подпишитесь на блог.

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    Автор 

    Максим Паршуто

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