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    Теги Sports.ru

    5 блогов о бизнесе в спорте, на которые невозможно не подписаться

    О самом увлекательном, что происходит за пределами поля.

    Спортивный бизнес

    Илья Штеблов получил степень MBA в спорте, развивает футбольную школу и ведет блог на Sports.ru. Он много рассказывает о заработках спортивных клубов, технологиях и необычных увлечениях футболистов.

    Деловой футбол

    О больших деньгах в футболе вам расскажет Виктор Смит. Это блог о по-настоящему больших суммах: бюджетах клубов, заработках лиг, о том, как «Манчестер Сити» умудряется вписаться в финансовый фэйр-плей. Если вам нравится экономика и футбол, то обязательно подписывайтесь.

    Блог 31

    Основатель этого блога в 2015 году начал работать в хоккейном «Спартаке», а прошлым летом возглавил киберспортивную организацию Virtus.pro. Из-за этого dvoryrom недавно приостановил блог, но обещал вернуться.

    Американский пирог

    Егор Крецан, шеф-редактор клубных медиа питерского «Зенита», уехал учиться в США и теперь из Нью-Йорка пишет о спортивном бизнесе. Репортаж Егора с Супербола сорвал почти тысячу плюсов. Вы все еще не подписаны?

    Sport Connect

    Sport Connect – это форум, который собирает ведущих менеджеров российского футбола, хоккея и других видов спорта. А еще в нем участвуют комментаторы, редакторы спортивных СМИ и медиаменеджеры. Теперь у форума есть блог: там уже можно почитать о бизнесе в китайском футболе, растущих долгах «Манчестер Юнайтед» и  о том, как основатель Foursquare строит футбольный клуб под Нью-Йорком.

    5 новых блогов о немецком футболе, на которые невозможно не подписаться

    Самый ценный автограф спортсмена: новый флешмоб на Sports.ru

    Фото: tw.weibo.com

    Автор 

    Максим Паршуто

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