5 блогов о бизнесе в спорте, на которые невозможно не подписаться

О самом увлекательном, что происходит за пределами поля.

Спортивный бизнес

Илья Штеблов получил степень MBA в спорте, развивает футбольную школу и ведет блог на Sports.ru. Он много рассказывает о заработках спортивных клубов, технологиях и необычных увлечениях футболистов.

Деловой футбол

О больших деньгах в футболе вам расскажет Виктор Смит. Это блог о по-настоящему больших суммах: бюджетах клубов, заработках лиг, о том, как «Манчестер Сити» умудряется вписаться в финансовый фэйр-плей. Если вам нравится экономика и футбол, то обязательно подписывайтесь.

Блог 31

Основатель этого блога в 2015 году начал работать в хоккейном «Спартаке», а прошлым летом возглавил киберспортивную организацию Virtus.pro. Из-за этого dvoryrom недавно приостановил блог, но обещал вернуться.

Американский пирог

Егор Крецан, шеф-редактор клубных медиа питерского «Зенита», уехал учиться в США и теперь из Нью-Йорка пишет о спортивном бизнесе. Репортаж Егора с Супербола сорвал почти тысячу плюсов. Вы все еще не подписаны?

Sport Connect

Sport Connect – это форум, который собирает ведущих менеджеров российского футбола, хоккея и других видов спорта. А еще в нем участвуют комментаторы, редакторы спортивных СМИ и медиаменеджеры. Теперь у форума есть блог: там уже можно почитать о бизнесе в китайском футболе, растущих долгах «Манчестер Юнайтед» и о том, как основатель Foursquare строит футбольный клуб под Нью-Йорком.

Фото: tw.weibo.com