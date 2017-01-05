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    5 января 21:00
    Административный блог
    Административный блог

    Все самое главное о работе и устройстве Sports.ru. F.A.Q. – в «О блоге и авторах»

    Лента блога О блоге и авторах

    Теги сборная России жен Кубок мира Sports.ru сборная России

    4 блога о биатлоне, с которыми вам будет веселее этой зимой

    Непонятно, как вы смотрите биатлон, если все еще не нажали «Подписаться».

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    Германия, правь биатлоном!

    Специально для поклонников немецкого биатлона. Разборы гонок, сравнение биатлонистов и активное сообщество, с которым интересно обсуждать выступления спортсменов.

    На снежных виражах

    Подробные обзоры этапов Кубка мира с хорошими фотографиями. А еще здесь вы найдете подборку биатлонистов, удививших в этом сезоне, и обзор новогодней соцактивности спортсменов.

    Simply a sport lover

    Адрес блога все выдает: страница посвящена биатлонисту Мартену Фуркаду. Разборы гонок француза, переводы его интервью и важные новости о Фуркаде. Отличный фан-блог с приличным количеством комментариев: под парой последних постов жара на сотню сообщений.

    Лидерский биб

    Самый перспективный биатлонный блог Sports.ru. В начале декабря вышла первая запись, а через месяц у «Лидерского биба» уже больше 130 подписчиков и десятки плюсов под постами. Артур Назаров и Сергей Ткачев пишут превью к этапам Кубка мира, а потом подводят итоги гонок. Получается у них круто.

    8 блогов о биатлоне, без которых вам не обойтись в новом сезоне

    Автор 

    Максим Паршуто

    РЕЙТИНГ −8
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