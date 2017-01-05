4 блога о биатлоне, с которыми вам будет веселее этой зимой

Непонятно, как вы смотрите биатлон, если все еще не нажали «Подписаться».

Германия, правь биатлоном!

Специально для поклонников немецкого биатлона. Разборы гонок, сравнение биатлонистов и активное сообщество, с которым интересно обсуждать выступления спортсменов.

На снежных виражах

Подробные обзоры этапов Кубка мира с хорошими фотографиями. А еще здесь вы найдете подборку биатлонистов, удививших в этом сезоне, и обзор новогодней соцактивности спортсменов.

Simply a sport lover

Адрес блога все выдает: страница посвящена биатлонисту Мартену Фуркаду. Разборы гонок француза, переводы его интервью и важные новости о Фуркаде. Отличный фан-блог с приличным количеством комментариев: под парой последних постов жара на сотню сообщений.

Лидерский биб

Самый перспективный биатлонный блог Sports.ru. В начале декабря вышла первая запись, а через месяц у «Лидерского биба» уже больше 130 подписчиков и десятки плюсов под постами. Артур Назаров и Сергей Ткачев пишут превью к этапам Кубка мира, а потом подводят итоги гонок. Получается у них круто.

8 блогов о биатлоне, без которых вам не обойтись в новом сезоне