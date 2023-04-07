Шедевр научпопа.

«Формула-1» переживает невиданный подъем аудитории: Гран-при собирают 440+ тысяч человек, американский рынок покоряется с невероятной скоростью (готовятся три Гран-при, и на каждый распроданы все билеты), а стоимость команд уже стремится к миллиарду долларов.

Главный источник новой публики – сериал Drive To Survive на Netflix. Это заметил даже Джереми Кларксон: «Неожиданно понял, что могу обсуждать этот спорт с дочерями. Моя младшая вообще не интересовалась автоспортом, пока не появился Netflix. А теперь она знает размер ноги Шарля Леклера. И больше всего на свете хочет встретиться с Пьером Гасли».

Вечно так продолжаться не будет: Drive To Survive уже на пятом сезоне, и с выходом новых серий часть зрителей начинает уходить со словами «сериал скатился». Более того, документалка столкнулась с первым кризисом: один из главных героев Даниэль Риккардо (без которого сериала бы не было) так сильно сдал, что вылетел в резервисты.

Шефы «Формулы-1» тоже понимают: удержать новых зрителей нужно не только с помощью Netfilx.

«Не все шоу могут идти по 20 лет, как «Симпсоны», – прокомментировал шеф компании-владельца «Ф-1» «Либерти Медиа» Грегг Маффей. – Drive To Survive восхитителен, но мы не можем рассчитывать, что он будет продвигать нас вечно. Нужно менять игру».

И «Ф-1» работает над удержанием внимания: например, снимает фильм с Брэдом Питтом, а также организовала уникальную выставку – она открыта в Мадриде.

Мы там побывали.

Главная идея – показать болид изнутри для новичков

Выставка продолжает и возводит в абсолют идею красивого и доходчивого знакомства с декорациями сериала. И погружает заинтересованных в вопросы: что же у машин под капотом? как развивались гонщики? как вообще все устроено?

На выставке вообще всего одна современная машина – установленная в центре инженерного зала «Альфа Таури» 2020-го.

Но на самом деле на ее месте мог стоять любой болид гибридной эры – он нужен, чтобы просто обозначить, о чем рассказывают экспонаты вокруг. Они и есть самое важное в зале.

Организовано все примерно так: болид – в центре, а по периметру – детали электроники, шины, подвески, мотора, систем безопасности и даже модель «Заубера» для аэротрубы.

Стенды на 10 с плюсом отрабатывают идею деконструкции детали: есть и она целиком, и ее мелкие составляющие, и видео с наглядным объяснением функции в болиде.

Коробка передач в разрезе:

Все детали подвески, колес без шин, педалей и гидравлики:

Графическое изображение, как каждая деталь выше собрана в машине:

Монокок со всеми структурами безопасности от «Заубера» – видео с крэш-тестов каждого прилагается.

То же самое – с электроникой: руль, главные составляющие бортового компьютера с подписями, а сверху видео, где наглядно показывается бегущий от нажатия на кнопку импульс.

На стенде про аэродинамику – максимально наглядное видео про то, как воздух обтекает болид и что это дает.

А рядом все о силовых установках – где они располагаются и как работают.

Не все эти ролики сделаны именно к выставке: за последние 10 лет многие уже выходили в соцсетях или на ютуб-каналах команд и серии. Но теперь их привели к единому дизайну и по необходимости доделали, чтобы они концептуально вписывались в основную идею экспозиции.

Вот пример такого видео – про шины. Частично это официальный профайл «Пирелли».

Чуть глубже в функционирование главных деталей погружают в зале, посвященном эволюции болидов. Например, там есть разбивка мотора на схему с основными составляющими.

Или визуальное изображение, как закрылки на антикрыле перенаправляют воздушные потоки. Легендарное крыло чемпионского «Макларена» 2008-го и как его кромки создают завихрения:

А вот наглядное объяснение принципа работы «граунд-эффекта» – основы прижимной силы всех современных болидов, благодаря которому они так быстры в поворотах и вновь способны сражаться колесо в колесо.

Сравнение воздушных потоков над машиной и под днищем – для пояснения эффекта присасывания к асфальту.

Все эти визуальные объяснения вместе с роликами об эволюции тоже оформлены в едином графическом стиле:

По сути все они – тоже доработка и переосмысление уже существовавшей красивой графики с эволюцией болидов:

Однако новые фанаты их, конечно, раньше не видели – и потому каждый видеостенд собирает огромные толпы.

А самым популярным оказался уголок «Ф-1» будущего» с концептами и рассуждениями боссов серии о возможном развитии вплоть до 2050-го. Там обсуждается все: от альтернативных источников энергии до векторов эволюции антикрыльев.

И услышанное вызывало серьезные обсуждения – вплоть до потенциального переименования серии в «Формулу В» (Водород).

Отдельный зал – о гонщиках и их экипировке

Работу пилотов разобрали так же детально, как и болиды. Есть стенды о том, как именно гонщики готовятся, сколько занимает путь к «Ф-1» и что именно они носят.

Всем показали примерное описание пути от картинга до дебюта в главной серии, включая актуальные цены на каждый сезон в каждом чемпионате по пути. Оттуда можно узнать, что локальный картинг стоит до 40 тысяч евро в год, национальный – уже 180 тысяч, континентальный – уже 250-350 тысяч, «Ф-4» – 150-600 тысяч (в зависимости от региона и команды).

А вот лучшая визуализация того, какую перегрузку гонщики испытывают в каждом повороте и при каждом торможении.

В этом же зале гонщики на видео рассказывают о своем пути: в каком возрасте начали заниматься картингом, куда и когда переходили. Видео все не ограничивается – вот, например, первый карт Льюиса Хэмилтона после попадания в программу «Макларена».

Но куда ценнее рассказы и экспонаты о главных нюансах подготовки круга. Это и рассуждения о технике визуализации, и расположенные под стеклами старые записи покруговок (которые делали еще до появления лайвтайминга), а также схемы автодромов с комментариями про опасные для пилотов места.

После этого фанатов знакомят с историями главных дуэлей «Ф-1». Там и битва Хэмилтона с Ферстаппеном в 2021-м, и Прост против Сенны, и Лауда против Ханта. Есть и чуть менее громкие истории – вроде Мэнселла против Пике и «среднего пальца» Култхарда Шумахеру в 2001-м.

После этого каждый посетитель может составить личный топ-10 пилотов «Формулы-1» всех времен. С большим отрывом лидируют Шумахер и Хэмилтон, за ними – Алонсо и Сенна.

Экспозиция будет ездить по разным городам, и предполагается собрать всеобъемлющий фанатский топ, чтобы раз и навсегда ответить на вопрос, кого же болельщики считают лучшим.

Интересные гоночные артефакты: первые шасси, сгоревшая машина, моторы

Конечно, главная приманка выставки – сгоревшее в грандиозной аварии на Гран-при Бахрейна 2020-го шасси «Хааса» Ромена Грожана.

Более наглядной и визуально мощной демонстрации технологий «Формулы-1» просто не существует. Поэтому сгоревшему шасси посвятили отдельную комнату со всеми видеоматериалами и комментариями.

Давних фанатов еще порадует возможность увидеть вживую отдельные детали болида. И для ценителей гоночной истории есть много интересного. Например, инсталляция «Как выглядел мотор для болида 40-х – еще до эры «Ф-1».

Или шасси с трубной рамой и переднемоторной компоновкой из 50-х.

Первый настоящий монокок – еще алюминиевый.

А затем и первое карбоновое шасси – «Макларена» MP4/1 1981-го.

Оно действительно «то самое», даже с дырой в боку от попадания обломка!

Еще на выставке есть реальные силовые установки «Мерседеса» и «Феррари» – более-менее актуальные.

Целое отделение с первыми гоночными костюмами – это облачение гонщика для Гран-при 1920-х:

И приколы для понимающих – Сайнс впереди Леклера в зале пилотов для демонстрации посадки.

Олдскульные фанаты даже могут купить детали болидов в магазине сувениров – вроде куска мотора «Ред Булл» 2005-го.

Или деталь мотора «Ред Булл» 2008-го.

Но, конечно, если хочется побольше машин, первых картов звезд и похожей техники – лучше отправляться в личные музеи гонщиков и отдельных команд. Выставка «Ф-1» совсем не об этом.

Вердикт: идеально для желающих пережить впечатления от Drive To Survive

Заканчивается выставка достаточно необычно – залом, в котором экраны стилизованы под пит-уолл с телеметрией, графикой и данными.

Затем двери зала закрывают и оставляют зрителей один на один с пятиминутным роликом – в котором смонтированы видео подготовки к заезду, прогревочных кругов, старта, обгонов, пит-стопов и финиша со всевозможных эпох. От самых известных кадров вроде пожара Йоса Ферстаппена на Гран-при Германии 1994-го до редчайших цветных записей первого пятикратного чемпиона «Ф-1» Хуана-Мануэля Фанхио из 50-х.

Эта комната и венчает метаидею выставки как серии Drive To Survive вживую. Сперва посетителям деталь за деталью показывают, из чего состоят гонки и машины, откуда и как они появились и зачем нужны. А дальше словно превращают в одного из членов команды: они ведь тоже сидят на заводе или инженерном мостике без возможности напрямую повлиять или что-то исправить – и просто смотрят гонку от начала до конца.

Видео же пытается воссоздать чувства от просмотра – от радости и восхищения при зрелищных обгонах до страха и разочарования в моменты пожаров или взрывов шин.

Это меткая стратегия шедеврального научпопа. Создатели не пытались объяснить то, что даже сами гонщики неспособны объяснить – те же чувства от пилотажа болида они чаще всего описывают просто как «мощные и незабываемые». Зато выставка дополнила опыт шоу на Netflix – которое быстро превратилось в визуальный симулятор работы шефа команды «Ф-1». Фактически большую часть сезона зрители их глазами наблюдают за гонщиками, заездами и функционированием команды – и выставка следует той же идее.

Так самых заинтересованных новых зрителей вовлекают в долговременное и более глубокое боление – и сразу пытаются капитализировать новый интерес через огромные цены в магазине сувениров на финише выставки. 25 евро за кружку с известнейшей цитатой гонщика с радиопереговоров или 85 евро за любой командный свитер – это еще ничего. А как вам 15 евро за магнитик?

Или стикер с надписью «Гаснут огни» за 10 евро.

Плюшевая машина за 45 евро!

Но главное – постеры с чемпионскими болидами за 110 евро.

Это слегка переработанная версия визуальных сборок разных команд, которые десятилетиями висят в интернете.

Так что они задуманы именно для капитализации интереса новых фанатов, впечатленных выставкой и привлеченных сериалом. У старых болельщиков, возможно, дома давно висит такой же самодельный!

И все-таки это действительно успех – по-настоящему новый шаг после Drive To Survive, но следующий той же философии. Людей выставка по-настоящему впечатляет: по динамике публикаций в соцсетях видно, как толпы каждый раз все увеличиваются.

Из-за повышенного интереса выставку продлили до 16 июля – хотя изначально планировали перевозить ее в следующую локацию уже с 4 июня.

И уже появляются планы, как развивать идею. Сейчас серия сама закупает землю и строит здания паддока в Вегасе для местного Гран-при – между гонками боксы планируют отдавать как раз под выставки подобного рода. Следующая стадия – постепенный переход на такую организацию по всему миру. Незаметная революция в спортивном бизнесе продолжается.