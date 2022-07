Экоактивизм Феттеля на деньги крупнейшей нефтекомпании мира – это так красиво! Себ должен продолжить и без «Ф-1» – это его наследие

Голос, нужный миру.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель уходит из «Формулы-1» после финала сезона – да, нам стоит привыкать к этой мысли.

Но чем же он займется после?

Вероятно, подсказка кроется в стиле его объявления: №5 открыл аккаунт в инсте прямо перед объявлением – хотя 4 года подряд оставался последним пилотом без погружения в соцсети – в биографии сразу оставил подсказку.

THERE IS STILL A RACE TO WIN – «Еще есть гонка, чтобы ее выиграть» – личный слоган борьбы за окружающую среду: с ним Себ проезжал торжественный круг перед Гран-при Великобритании на 35-летие: на личном чемпионском «Уильямсе» 1992-го, заправленном климатически нейтральным топливом:

Он же – на его мерче в поддержку акций по защите пчел:

Да и обратите внимание на эти слова из прощания:

«У меня появились другие интересы за пределами «Формулы-1».

Мы живем в определяющее время. То, как мы проживем ближайшие годы, определит все наши будущие жизни. В моей страсти есть несколько аспектов, которые со временем пришлись мне не по вкусу. Они могут быть решены в будущем, но требуемая для изменений воля должна вырасти намного больше и должна подталкивать к действиям уже сейчас. Слов недостаточно, и мы не можем позволить себе ждать. Альтернатив нет. Гонка уже началась.

Моя лучшая гонка? Впереди. Я верю в движение вперед. Время – улица с односторонним движением, и я хочу двигаться по ней. Оглядываться назад – только замедляться. Я готов к гонкам на неизвестных трассах и к поиску новых вызовов.

Завтра принадлежит тому, что оформляется сегодня».

А на предыдущем Гран-при Франции журналистка RaceFans Клэр Коттингем как раз спросила: «кто станет защищать права в паддоке, когда вы и Хэмилтон уйдете?» И Себ ответил одним словом – «Инстаграм».

Активист на деньги крупнейшей нефтекомпании

В последние годы Себ превратился в главного экоактивиста «Ф-1»: он постоянно поднимает проблемы глобального потепления и ее причин, например, через специальную раскраску шлемов.

Шлем для Гран-при Турции в 2021-м – в защиту океанов и жизни в них: «Каждый год более восьми миллионов тонн пластика оказывается в океане. Нам нужно изменить свое мышление и объединить усилия, чтобы спасти нашу голубую планету»

На Гран-при Абу-Даби того же сезона Феттель посвятил шлем для Гран-при Абу-Даби проблемам экологии (и прав человека тоже):

Среди множества надписей об ЛГБТ, беженцах, доверии науке и уважении – надписи «природа», «повышение уровня океана», «сохранение биоразнообразия», «таяние ледников», «добыча угля», «круговая экономика», «ураганы», «переработка» и множество других.

Вообще тот год Себ отработал послом производителей очистной техники для воды BWT – и вместе с ней чемпион запустил программу «Меняем мир. Глоток за глотком», по которой компания строила по колодцу в Африке (Гамбии и Танзании) за каждый заработанный «Астон Мартин» зачетный балл. Итого на счету Феттеля с напарником – 77 колодцев.

В 2022-м титульный спонсор сменился на крупнейшую и самую дорогую нефтекомпанию мира Saudi Aramco, но Себ не остановился.

На Гран-при Майами он вышел в шлеме, посвященному «подводному Гран-при Майами-2060».

«Действуйте сейчас, или плывите потом», – обратился Себ к миру с явной отсылкой к повышению уровня мирового океана из-за глобального потепления.

На Гран-при Азербайджана – послания «наш дом в огне», «климатическая справедливость», «меньше мяса – меньше жары» (отсылка к животноводству как одному из крупнейших эмитентов углекислого газа), «производите ❤️, а не CO2

Кстати, на Гран-при Франции он выехал в нем же.

«Спасем пчел» – для Гран-при Австрии.

Но больше всего внимания привлек шлем для Гран-при Канады с призывом остановить добычу нефти из нефтеносных песков.

«Климатическое преступление Канады», – объявил чемпион со шлема.

Критика Феттеля за лицемерие: ему предлагают умолкнуть политики и бывшие пилоты «Ф-1»

Себа часто критикуют за лицемерие – как раз из-за спонсора Aramco, у которого даже есть опция на 10% акций команды, а материнский фонд концерна – саудовский государственный PIF – недавно купил долю в 17% всего британского завода за $773 млн.

Вот и канадский шлем вызвал огромный triggered у политиков – судя по всему, их задела фраза с обвинениями именно против конкретной страны.

«Я видела много лицемерия за все эти годы, но это худшее. Гонщик, которого спонсирует «Астон Мартин» с финансированием из Саудовской Аравии, жалуется на нефтяные пески.

Aramco производит больше нефти, чем все остальные компании в мире. С 1965 года она выбрасывает больше парниковых газов, чем любая другая фирма.

Прежде чем демонизировать битуминозные пески, которые находятся на пути к нулевым выбросам, стоит снизить собственный углеродный след. Может, «Формуле-1» пересесть на педальные машины?» – написала в соцсетях министр энергетики провинции Альберта Соня Сэвидж.

«Отличная тема. Новая планка отсутствия слежения за собой у известного активиста» – написал канадский депутат и официальный оппозиционер министерства национального дохода Пэт Келли.

«Наглец жжет больше топлива за час, чем потребитель в месяц», – член маргинальной Либертарианской партии Канады Кори Морган.

«Себ много думает о будущем мира. Я считаю его позицию правильной, но не думаю, что он должен использовать свою позицию гонщика «Формулы-1» в качестве придания весу своим словам. Думаю, Себу стоит целиком сконцентрироваться на «Формуле-1». Вопрос в том, чего хочет сам Себ – быть гонщиком «Формулы-1» или политиком», – высказался бывший шеф «Ф-1» Берни Экклстоун.

«Феттель умеет гоняться, но в остальное время несет какую-то чушь. Он абсолютно не прав в своих заявлениях. Ему стоит давить на газ и молчать. Я не знаю, что с ним происходит, ведь он умный и интеллигентный парень, хороший гонщик. Но я не понимаю, почему он постоянно заводит разговор на эти темы», – высказался бывший пилот «Формулы-1» Ханс-Йоахим Штук.

Хотя Феттель и никогда не стремился к публичной святости – и даже обезоруживающе признавал ситуацию в интервью.

«Борец за экологию выступает в «Формуле-1»? Да, это правда. И вы правы, когда смеетесь над этим. Есть вопросы, которые я задаю себе каждый день. Я не святой, но меня правда беспокоят вопросы о нашем будущем.

Какие-то вещи я могу контролировать, какие-то – нет. Гонки, возможность управлять гоночным болидом – моя страсть. Я люблю гонки. И получаю удовольствие каждый раз, когда оказываюсь за рулем болида. Когда я выбираюсь из машины то конечно думаю о том, действительно ли это то, что мы должны делать: постоянно путешествовать по миру и растрачивать ресурсы?

С другой стороны, мы развлекаем людей. По ходу ковидной пандемии «Формула-1» была одной из первых, кто возобновил чемпионат. И когда головы у всех почти начали взрываться, «Формула-1» вернула гонки. В пандемию многие не могли проводить выступления и очень многим людям этого не хватало. А если бы какие-то развлекательные вещи не вернулись, люди бы, вероятно, начали постепенно сходить с ума.

Но я и правда задаю себе многие из этих вопросов. Я занимаюсь этими вещами потому, что считаю, что могу сделать их лучше. Нужно ли мне для этого каждый раз летать на самолете? Нет. Не когда я могу доехать куда-то на машине».

«Меня слегка разочаровывает, что политики переходят на личности. Вопрос касается не меня, а общей картины.

Да, я лицемер, потому что зарабатываю на жизнь тем, что я люблю. У всех разные увлечения.

Существуют решения, которые сделают будущее более «зеленым». Расстраивает, что мы переходим на личности и не учитываем всю ситуацию. Важно донести месседж : необходимо избавляться от ископаемого топлива и начать выстраивать свою жизнь вокруг возобновляемой энергии. Вот о чем я пытаюсь сказать»

«Как можно это игнорировать, даже если вам все равно? Мы уже не можем позволить себе такую роскошь. От проблемы не убежишь, если только мы не собираемся гоняться на Луне.

Мне кажется, я не должен быть исключением, всем нам нужно разделять такие чувства. Ведь это уже оказывает влияние на каждого из нас. Меня часто спрашивают, почему для меня это важно. Это важно для не меня, а для всех нас . Не вижу причин считать иначе».

Себ зря называл себя «лицемером»

В самой гонке на Гран-при Канады Себ не использовал антинефтяной шлем – и наутро тут же появились слухи о «недовольстве» «Ф-1» и спонсоров его активностью – ведь в контрактах обычно прописаны обязательства вроде «не наносить имиджевый ущерб», а прямое обвинение в «климатическом преступлении» можно было счесть таковым.

И как-то не похоже, чтобы он отмывал их репутацию публичной деятельностью, не так ли?

Так-то Феттель даже критиковал «Ф-1» и Саудовскую Аравию за продолжение Гран-при после ракетного обстрела и конфликта в Йемене:

«Саудовская Аравия находится в конфликте с Йеменом с 2015 года. Тем не менее, мы решили туда поехать – «Формула-1» так решила.

Причины очевидны – гонка дает много денег. Я считаю, что в какой-то момент нужно спросить себя, особенно после такого примера – ужасного примера – как далеко мы можем зайти? Что является оправданным? Это не должно зависеть от количества денег. Или их нужно вкладывать в изменение ситуации. Думаю, это может стать выходом».

В чем же тогда его лицемерие?

Напротив, Себ благодаря славе четырехкратного чемпиона нашел способ превращать «негативные» деньги в «позитивный» эффект – вообще-то это классическая история Робина Гуда. И она немного выбивается из обычной картины, где протестующие либо маргиналы, либо просто хитрые маркетологи, отмывающие репутацию партнера через создание позитивного образа. В зеленой повестке даже ввели специальный термин для этого – «гринуошинг».

Себ же, похоже, правда делал то, что считал нужным, не считаясь с «традиционным» мнением паддока – и отступал только в момент действительно сильного давления.

Однако теперь его в «Формуле-1» больше не будет. Лучшая серия мира с целью в виде CO2-нейтрального топлива к 2026-му потеряла одного из самых взвешенных рупоров. Может, Себ и здесь прислушался к критикам и потому решил уйти – ради шага в сторону от обвинений в лицемерии: ведь теперь он всегда может возразить в стиле «смотрите, как круто я изменил свою жизнь».

Если Феттель замолчит – станет только хуже. Именно он – голос того типа, который нужен миру

Сбе призывали замолчать и не высказываться больше на острые темы – но разве кому-то станет лучше от этого? Проблемы мира решатся? Вовсе нет: если о проблемах не говорить – они забываются, а протестное дело перехватят радикальные неадекваты вроде тех, кто пытался сорвать Гран-при Великобритании сидячей забастовкой прямо на гоночном треке рядом с машинами

Ведь эту логику можно запросто расширить не только на Себа и не только на спорт, но и на все остальные сферы жизни. Тогда, выходит, высказываться должны лишь профессионалы-энергетики? Или только ученые со степенью не ниже доктора наук?

Именно деятельность вроде публичной активности Себа обычно постоянно спрашивает экспертов: а мы точно все делаем? А что еще можно сделать? Может, что-то еще нужно в смысле помощи или содействия?

«На [программе] Question Time мне пришлось столкнуться с тем, что я первоклассный лицемер. Но если я уйду сейчас, кто-то еще займет мое место, – убежден Себ. – Я совсем не против узнать больше и принять критику, если я что-то сделал не так – значит, я могу исправиться в следующий раз. Но меня не беспокоит анонимная критика в комментариях в интернете. Кто эти люди? Если у них есть яйца, чтобы сказать мне это в лицо – хорошо, я выслушаю. Но в каком-то онлайн-чате?

Я не исследователь и не обладаю знаниями, которые есть у ученых. Но стоит прочитать совсем немного – и можно связать факты и понять, что у нас проблемы».

Ведь от «обозначения проблемы» Феттель точно так же может переключиться на рекламу и маркетирование предметных путей ее решения. Потому не надо ему замолкать – напротив, миру полезно иметь такой голос, трибуну и возможности их применять. В конце концов, Себу не трудно при случае и организовать фанатов на сбор мусора на трибунах.

«Сегодня информация распространяется и меняется так быстро, что порой лучше говорить популярные вещи, а не правду, – ответил критикам Феттель. – Слоган популярнее правды. Правду труднее объяснить и не так просто понять.

Легко осуждать политиков и говорить о том, что они все плохие или нечестные. Многие из них начинают с благими целями, хотят сделать мир лучше. Но порой мне кажется, что приходится приспосабливаться, проводить много политических вычислений. В этом случае ты не рассуждаешь искренне. Это общая проблема, так происходит по всему миру. Здорово было бы не заниматься осуждением, а просто чуть больше говорить правду. Правда часто непопулярная, люди не хотят ее слышать. Но это правда».

Теперь Себ теряет одну трибуну, но обретает другую: после регистрации аккаунта и старта в виде заявления о завершении карьеры на него подписаны 1,5 млн человек. Феттеля готовы слушать.

Фото: East News/IMAGO/ANTONIN VINCENT, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Imago Sport and News; Gettyimages.ru/Clive Rose, Mark Thompson, Clive Mason; globallookpress.com/Ryan Remiorz/Keystone Press Agency