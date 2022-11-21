Как Роналду первый в мире набрал 500 млн подписчиков в инсте? Исследование Sports.ru

Что заходит, сколько стоит реклама, кто помогает.

Криштиану Роналду – первый человек, который набрал 500 миллионов подписчиков в инстаграме [Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России]. Больше – только у аккаунта самой платформы (571 миллион).

Как Роналду сформировал и монетизировал медийное величие? Сколько рекламных постов он выпускает? Кто помогает ему в управлении аккаунтом?

Как устроен инстаграм Роналду: +200 миллионов подписчиков за 1,5 года, самый популярный пост – те самые шахматы с Месси (40 миллионов лайков!)

Роналду зарегистрировался в инстаграме в октябре-2012. За 10 лет он опубликовал больше 3,4 тысячи постов. Да, Роналду и здесь перебивает собственные рекорды: в 2017 году он стал первым спортсменом, который набрал 100 миллионов подписчиков. На 200, 300, 400 и 500 миллионов – вообще среди всех пользователей.

Чтобы сделать из 400 миллионов 500, Роналду хватило ровно девять месяцев. Еще более высокий темп он показал с предыдущей сотней – восемь месяцев. Тогда были история на Евро-2020 с бутылками Coca-Cola и возвращение в «Манчестер Юнайтед». На рост подписчиков не повлияла даже эпидемия коронавируса. Соучредитель аналитической компании Hopper HQ Майк Бандар объяснял:

«Covid-19 влияет на нашу жизнь, но, похоже, инстаграм – одно из немногих мест, на которое пандемия не оказала негативного воздействия. Поскольку люди используют приложение чаще, чем когда-либо прежде, некоторые могут сказать, что это неизбежно приведет к пику доходов. С постоянно растущим числом подписчиков и огромным количеством постов неудивительно, насколько ценным может быть контент от знаменитостей».

Что такое аккаунт Роналду в цифрах:

11,1 миллиарда лайков (3,3 млн в среднем на каждом посте);

86 миллионов комментариев (25 тысяч в среднем на каждом посте).

Роналду пробил 500 миллионов подписчиков на фоне скандального интервью Пирсу Моргану, ухода из «Манчестер Юнайтед» и шахматной коллаборации с Лионелем Месси для рекламы Louis Vuitton. 500 миллионов – это больше, чем суммарная аудитория клубов, в которых он играл. 22 ноября Роналду обновил планку, а через пять дней на его аккаунте прибавилось еще четыре миллиона подписчиков.

В общий топ-50 инстаграма входят семь спортсменов: пять – футболисты, еще два – крикетчик Вират Кохли и баскетболист Леброн Джеймс. Единственные клубы в рейтинге – «Реал» (127 млн) и «Барселона» (113 млн). Так выглядит десятка самых популярных спортсменов:

Общее количество подписчиков топ-10 – около 3,5 миллиарда:

Шахматная партия против Лионеля Месси – самый популярный пост в инстаграме Роналду. Он собрал больше 40 миллионов лайков, хотя вышел только 19 ноября;

Второй по популярности – совместное фото с семьей и новость об ожидании двойни (32,6 млн). Это самый популярный пост во всем инстаграме за 2021 год;

Третий – фото с новорожденной дочерью, когда стало известно о смерти второго ребенка (около 21 млн).

Больше всего комментариев подписчики оставили под постом от 27 сентября 2022 года, где Роналду одет в форму сборной Португалии – около 760 тысяч. В тройке – обращение по поводу смерти ребенка (больше 600 тысяч) и шахматы с Месси (больше 500 тысяч).

После победы в Лиге чемпионов Роналду выпустил сразу девять постов, но самый популярный контент – с семьей

В среднем за год Роналду публикует 340 постов и чаще всего использовал тег #finoallafine – девиз болельщиков «Ювентуса» (117 раз). Исполнительный директор спортивного цифрового консалтингового агентства Seven League Эндрю Коллинз изучил наполнение инстаграма Роналду с 2018 по 2019 год. Весь контент Коллинз разделил на пять категорий:

Все, что связано с семьей; Мысли, наблюдения и образ жизни; Футбольные посты; Бизнес-идеи, связанные с деловыми интересами; Реклама.

Какие выводы сделал Коллинз:

Рекламные посты привлекали на 45% меньше внимания, чем все остальные. Из 50 худших постов 23 – реклама. Для сравнения: обычный видеоролик набирал в среднем по 23,5 миллиона просмотров, рекламный – 8,7;

Семейные посты составили всего 13% от общего количества, но вызвали наибольшую реакцию аудитории по комментариям и лайкам. 30 самых популярных постов – либо личные, либо семейные. Интерес к ним на 42% выше среднего;

Посты о футболе составили 40% от общего объема и на 39% обеспечили вовлеченность аудитории;

Посты о деловых интересах привлекли на 37% меньше внимания, чем средний показатель.

Самый продуктивный день по количеству лайков – 19 ноября 2022 года, когда появилось совместное фото Роналду и Месси за шахматным чемоданом (48,7 млн).

Больше 37 миллионов было 4 июня 2017 года – второй показатель. Тогда «Реал» в финале победил «Ювентус» и выиграл Лигу чемпионов, а Роналду опубликовал сразу девять постов – наибольший показатель за 10 лет.

В «Ювентусе» Роналду зарабатывал меньше, чем с инстаграма. Один рекламный пост стоит около 2,5 млн долларов

Вероятно, социальными сетями Роналду управляет Мариса Мендеш – дочь агента Жорже Мендеша. Она окончила факультет маркетинга и часто публиковала совместные фотографии с Роналду на официальных мероприятиях, съемках и в неформальной обстановке. В 2016 году сам Роналду выложил общую фотографию с Мендеш и подписал пост: «Рабочий день с моей командой».

По данным агентства Hopper HQ, Роналду – самая дорогая звезда в инстаграме в 2022 году. Ценник на один рекламный пост составляет 2,4 миллиона долларов. В тройку входят Кайли Дженнер (1,835 млн) и Лионель Месси (1,777 млн). Роналду и Месси – единственные в топ-10 не из мирового шоу-бизнеса.

Впервые Роналду возглавил рейтинг самых богатых пользователей инстаграма в 2021 году, когда проходил Евро-2020. Тогда он взбодрил инфополе убранными на пресс-конференции бутылками Coca-Cola, а стоимость одного рекламного поста оценивалась в 1,6 миллиона долларов. The Guardian отмечал, что инстаграм принес Роналду около 40 миллионов – это больше, чем он зарабатывал в «Ювентусе».

Эксперт по пиару Марк Борковски говорил: «Роналду находится на вершине рейтинга заработков в социальных сетях. Речь идет о подъеме личного бренда, личного канала, это дает такую огромную силу. Именно это позволило Роналду заявить о себе и здоровом образе жизни».

В 2022 году Роналду опубликовал 331 пост, из них как минимум 46 – спонсорские. Еще несколько реклам выходили без пометки, что у публикации есть спонсор. После начала ЧМ-2022 в Катаре инстаграм Роналду прорекламировал статистический сервис LiveScore, шампунь Clear Men, ритейлер часов и ювелирных изделий Jacob & Co и Nike.

Статистическая компания Nielsen Sports оценила, что средняя стоимость рекламного поста в инстаграме Роналду – 2,8 миллиона долларов. Так выглядит топ-10 среди игроков на ЧМ-2022 по наибольшему влиянию (при составлении рейтинга учитывались коэффициент вовлеченности аудитории, рост числа подписчиков и стоимость рекламы):

Криштиану Роналду – 2,8 млн. Лионель Месси – 1,95 млн. Неймар – 970 тысяч. Килиан Мбаппе – 603 тысячи. Винисиус – 660 тысяч. Гави – 491 тысяча. Энтони – 346 тысяч. Каземиро – 349 тысяч. Роберт Левандовски – 388 тысяч. Пауло Дибала – 375 тысяч.

Фото: instagram.com/cristiano