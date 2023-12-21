Результативность Рэшфорда четко зависит от личной жизни: после разрывов с Люсией Лои не забивает месяцами. Что сейчас?
Маркус Рэшфорд не может вернуть форму после космического прошлого сезона: в этом у него всего два гола в 21 матче за «МЮ». Недавно английские таблоиды сообщали, что Маркус воссоединился с Люсей Лои – мы уже запутались в какой раз.
Если верить британским СМИ, Маркус и Люсия официально начинают отношения в третий раз, и голевой темп Рэшфорда поймал четкую зависимость от его личной жизни.
Статистика Рэшфорда на фоне отношений с Люсией Лои:
сезон-2019/20: 31 гол/ассист
сезон2020/21: 34 гола/ассиста
2021: расстается с Люсией
сезон-2021/22: 7 голов/ассистов
2022: Воссоединяется с Люсией
сезон-2022/23: 39 голов/ассистов
2023: Расстается с Люсией
сезон-2023/24: 4 гола/ассиста
конец 2023-го: воссоединяется с Люсией.
Сохранится тренд?