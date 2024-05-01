«Им нужно продолжать упорно трудиться»: Каземиро рассказал, как помогает Майну и другой молодежи «МЮ»

Каземиро высоко оценил потенциал Кобби Майну:

«Хороший игрок, превосходный футболист. Думаю, через пару лет он будет одним из лучших полузащитников Премьер-лиги. Я вижу, что ему нравится находиться на поле. Я за ним присматриваю, ему это нужно.

Мы не должны слишком сильно давить на молодых игроков, поэтому я стараюсь снять часть этого давления с их плеч. В футболе, как и в жизни, все должно идти постепенно».

Опытный полузащитник отметил и других молодых игроков «Манчестер Юнайтед»:

«Сейчас мы не можем сильно давить ни на него, ни на Гарначо, ни на Расмуса [Хейлунда]. Ни в коем случае. Они должны получать удовольствие от футбола, должны пройти через этот процесс, почувствовать страх потери контроля, который подтолкнёт их к росту, они продолжат развиваться и научатся смотреть правде в глаза. Им нужно продолжать развиваться и упорно трудиться».

Согласны с мнением Каземиро о молодых талантах «Юнайтед»?