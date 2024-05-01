Фабрицио Романо сообщает, что «МЮ» настроен на продажу Гринвуда. Есть вариант, при котором игрок останется на «Олд Траффорд»

В конце июня истекает срок аренды Гринвуда в «Хетафе». Англичанин вряд ли останется в «Манчестер Юнайтед».

Фабрицио Романо рассказал о планах «красных дьяволов» на Мэйсона:

«Позиция «Манчестер Юнайтед» остается прежней и четкой: клуб ставит в приоритет летнюю продажу Мэйсона Гринвуда. Окончательное решение будет принято в конце сезона, но «МЮ» открыт к предложениям о покупке Гринвуда.

Полученные с продажи деньги станут отличным подспорьем для летних усилений и помогут в соблюдение финансового фейр-плей».

С Романо согласны и другие инсайдеры. По данным Роба Доусона из ESPN, «красные дьяволы» рассчитывают получить за Мэйсона 30-40 млн фунтов. Пол Хирст из The Times сообщает, что «МЮ» хочет продать игрока, но может оставить его на «Олд Траффорд», если не получит достойных предложений.

В этом сезоне Гринвуд провел за «Хетафе» 31 матч во всех турнирах. Англичанин забил 10 голов и отдал 6 ассистов в составе испанского клуба.

А вы бы хотели видеть Гринвуда в «Манчестер Юнайтед»?