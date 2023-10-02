Фанаты ругают Глейзеров за нежелание вкладываться в инфраструктуру «Юнайтед». Однако «красные дьяволы» далеко не в конце рейтинга по этому вопросу

Разве от этого легче?

Есть множество причин, из-за которых фанаты «Манчестер Юнайтед» недовольны семьей Глейзеров, владеющей клубом уже на протяжении 18 лет. Одной из этих причин является то, как халатно владельцы относятся к инфраструктуре клуба, в частности «Олд Траффорд».

Криштиану Роналду критично отзывался об этом аспекте в своем громком интервью Пирсу Моргану, а в минувшие выходные в сети завирусился ролик, демонстрирующий, что на домашнем стадионе «красных дьяволов» протекает крыша.

Однако статистика показывает иную картину. Глейзеры все же вкладывают деньги на инфраструктуру — «красные дьяволы» явно не худший клуб в лиге по расходам на стадион и тренировочную базу.

Цифры, собранные финансовым журналистом Кираном Магуайром за период с 2010 по 2021 год, показывают, что «Юнайтед» являются восьмым клубом по величине затрат на инфраструктуру. При этом манкунианцы все же отстают от всех клубов большой шестерки, кроме «Челси», но они все же входят в первую десятку.

«Тоттенхэм» возглавил рейтинг за этот период, вложив огромную сумму в постройку новый стадион. Низкие расходы «Ньюкасла» за тот период демонстрируют уровень пренебрежения клубом в эпоху Майка Эшли. Однако за последние два года баланс сил наверняка значительно поменялся, и «сороки» вполне могли залететь в первую десятку после продажи саудовцам. За это время новые владельцы уже успели построить новую базу для команды, потратив на это не менее £100 млн.

Глейзеры же, напротив, не стали вкладывать дополнительные средства. У фанатов была надежда, что ситуация изменится, когда американская семья бизнесменов заявила о желании продать клуб, но сделки так и не было. А крыша «Олд Траффорд» течет все сильнее...