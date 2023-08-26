Говоря о том, что ему не понравилось в матче «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» на фоне критики в адрес его полузащиты, Эрик тен Хаг объяснил: «Дело не в полузащите. Речь шла об атакующих игроках.

Они не бежали, или бежали не в тот момент, слишком поздно, особенно фланги. Это случилось, этого не изменить.

Первые 35 минут мы были очень хороши и полностью доминировали в игре. Мы должны были забить минимум один раз".

Тен Хаг явно рассержен игрой своей команды в предыдущей игре и будет требовать, чтобы они выступили намного лучше в предстоящем матче против «Ноттингем Форест».