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«Они не бежали»: Тен Хаг назвал то, что ему не понравилось в игре «МЮ» против «шпор»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Говоря о том, что ему не понравилось в матче «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» на фоне критики в адрес его полузащиты, Эрик тен Хаг объяснил: «Дело не в полузащите. Речь шла об атакующих игроках.

Они не бежали, или бежали не в тот момент, слишком поздно, особенно фланги. Это случилось, этого не изменить.

Первые 35 минут мы были очень хороши и полностью доминировали в игре. Мы должны были забить минимум один раз".

Тен Хаг явно рассержен игрой своей команды в предыдущей игре и будет требовать, чтобы они выступили намного лучше в предстоящем матче против «Ноттингем Форест».

3 комментария

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Руслан
Нужно заставить бежать. Иначе всем грозит бег 10 км.
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ФМЮ
Если не бежали, почему сам во 2-м тайме сидел и на коленке заметки строчил? В такой ситуации место тренера у бровки-матюками гнать вперёд. Клопп, Гвардиола, Симеоне просто беснуются у бровки, подстёгивая игроков. Вот где место тренера, надо влиять на игру, эмоции очень важны. А заметки могут и ассисты набросать.
+2
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
А почему не бегут? Не готовы или не знают когда и куда бежать? Почему 35 мин как то еще более менее, а потом отдают инициативу с командой, у которой ушел их многолетний лидер
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