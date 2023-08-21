8 комментариев

Успеет найти себе новый клуб?

Сага, продолжавшаяся полтора года, подошла к концу. В январе 2022 года в социальных сетях Харриет Робсон, партнерши Мэйсона Гринвуда, появились аудиозаписи, на которых футболист угрожал ей насилием, а после и фотографии девушки в крови.

Игрока арестовали, подозревая его в насилии, но спустя год следствие прекратилось, так как «ключевые свидетели отказались от своих показаний», а в деле появились новые материалы. Однако «Юнайтед» не спешил восстанавливать своего воспитанника и захотел провести собственное расследование.

Сегодня, 21 августа, клуб обнародовал свое решение — Гринвуд в команду не вернется, потому что ему будет «трудно возобновить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Почти одновременно с заявлением «красных дьяволов» Фабрицио Романо опубликовал слова самого Мэйсона.

«Я хочу начать с того, что я понимаю, что люди будут судить меня из-за того, что они видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди подумают самое худшее.

Меня воспитывали с установкой, что насилие или жестокое обращение в любых отношениях — это плохо. Я не делал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня сняли все обвинения.

Тем не менее, я полностью признаю, что допустил ошибки в своих отношениях, и беру на себя свою долю ответственности за ситуации, которые привели к тем публикациям в социальных сетях.

Я учусь брать на себя обязательства, чтобы подавать хороший пример как профессиональный футболист, и я сосредоточен на том, чтобы быть хорошим отцом, а также хорошим партнером.

Сегодняшнее решение было частью совместного процесса, в котором участвовали «Манчестер Юнайтед», моя семья и я. Лучшее решение для всех нас — продолжить мою футбольную карьеру вдали от «Олд Траффорд», где мое присутствие не будет отвлекать клуб. Я благодарю клуб за поддержку с тех пор, как я присоединился к нему в возрасте семи лет. Во мне всегда будет часть «Юнайтед».

Я безмерно благодарен своей семье и всем своим близким за их поддержку, и теперь я должен отплатить за доверие, которое оказали мне окружающие. Я намерен стать лучшим футболистом, но, что наиболее важно, хорошим отцом, лучшим человеком и использовать свои таланты в позитивном ключе на поле и за его пределами».

Что ж, видимо, вскоре мы вновь увидим Гринвуда на поле, но это уже точно будет не «Олд Траффорд». До конца трансферного окна остались считанные дни, однако Мэйсон может успеть перейти в другую команду, чтобы возобновить свою карьеру.

А как вы отнеслись к такому финалу истории?