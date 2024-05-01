💣😮 Большинство игроков «Юнайтед» будет выставлено на продажу. Рэтклифф в ярости от расходов клуба на зарплаты
По данным Daily Mirror, сэр Джим Рэтклифф недоволен из-за неэффективности «Манчестер Юнайтед». Миллиардера беспокоят колоссальные расходы клуба на заработную плату.
Добавим, что «Юнайтед» самая большая зарплатная ведомость в АПЛ.
Рэтклифф, как сообщается, намерен сократить расходы этим летом. Большинство игроков будут выставлены на продажу, за исключением молодых, вроде Кобби Майну, Расмуса Хейлунда и Алехандро Гарначо.
Кроме того, до сих пор нет ясности по поводу будущего Эрика тен Хага.
Рэтклифф намерен сократить и число сотрудников клуба, которых у «МЮ» больше всего в лиге.