💣😮 Большинство игроков «Юнайтед» будет выставлено на продажу. Рэтклифф в ярости от расходов клуба на зарплаты

По данным Daily Mirror, сэр Джим Рэтклифф недоволен из-за неэффективности «Манчестер Юнайтед». Миллиардера беспокоят колоссальные расходы клуба на заработную плату.

Добавим, что «Юнайтед» самая большая зарплатная ведомость в АПЛ.

Рэтклифф, как сообщается, намерен сократить расходы этим летом. Большинство игроков будут выставлены на продажу, за исключением молодых, вроде Кобби Майну, Расмуса Хейлунда и Алехандро Гарначо.

Кроме того, до сих пор нет ясности по поводу будущего Эрика тен Хага.

Рэтклифф намерен сократить и число сотрудников клуба, которых у «МЮ» больше всего в лиге.