50 комментариев

Репутация и СМИ.

Испанская газета Relevo сообщает, что у Мэйсона Гринвуда нет будущего в «Манчестер Юнайтед».

21-летний англичанин остается вне состава красных дьяволов, несмотря на то, что все обвинения в изнасиловании были сняты.

По слухам, Мэйсон решил покинуть Великобританию, чтобы попытаться возобновить карьеру за пределами Премьер-лиги, подальше от внимания местных СМИ.

В Италии полагают, что «Милан» заинтересован в Гринвуде, но официальных контактов еще не было. «Манчестер Юнайтед» не будет препятствовать уходу футболиста, если кто-то проявит конкретный интерес.