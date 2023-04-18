United Tweets
Блог

⚠️ Гринвуд решил уехать из Англии. С ним не хотят сотрудничать, даже после снятия обвинений. Футболистом интересуются в Серии А

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Милан Милан
Футбол Футбол

Репутация и СМИ.

Испанская газета Relevo сообщает, что у Мэйсона Гринвуда нет будущего в «Манчестер Юнайтед».

21-летний англичанин остается вне состава красных дьяволов, несмотря на то, что все обвинения в изнасиловании были сняты.

По слухам, Мэйсон решил покинуть Великобританию, чтобы попытаться возобновить карьеру за пределами Премьер-лиги, подальше от внимания местных СМИ.

В Италии полагают, что «Милан» заинтересован в Гринвуде, но официальных контактов еще не было. «Манчестер Юнайтед» не будет препятствовать уходу футболиста, если кто-то проявит конкретный интерес.

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garap83@ukr.net
А потом купят за 100 лямов
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stanvixx
Это будет идиотизм века отпустить такого таланта
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
Сомневаюсь, что 10Хаг его отпустит, но если так, то аренда в Милан с возможностью возврата в любое время будет отличным решением для Мэйсона! Станет лучшим в Милане, вангую!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Надеюсь, что это слухи... МЮ нужен такой ЦН как Гринвуд. Отпускать его из клуба это верх идиотизма.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Ботвинник
Ответ desolate
На спортсе комментаторы не видят проблемы в том, что Гринвуд может избить свою подругу за то, что она ему не дала. Да, с него сняли обвинения, но это лишь из-за того, что подруга забрала заявление из полиции - она забеременела от него. То, что она простила его не отменяет факта, что Гринвуд му**к и что по нему плачет тюрьма. Может собрать с Геной Букиным ФК Без баб и заявиться на турнир Кожаный мяч
Такие подробности. Ты вход в семью ? С тобой информацией делятся ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Данилов
Ответ SegaYasch
Ну да, ЦН был Бензема Роналду играл левого нападающего
Открою секрет, но он играл центр напа, а Бензема периодически играл с фланга, а то и вообще оттягивающего форварда/атакующего полузащитника. Но да ладно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ SegaYasch
О, как мы плавно пришли от «он ЦН» к «его можно сделать ЦН» и «он ЦН, но не девятка» Если он не девятка, то он и не ЦН И при это еще умудряешься заявлять что у меня с головой что-то не так
прекрати.
Грин действительно уже высококлассный игрок и может играть по всему фронту атаки.
Другое дело что будь он хоть Месси в самом расцвете сил, фемки его сожрут и их в клубе будут слушать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anton.sorvachev
Ответ garap83@ukr.net
А потом купят за 100 лямов
Со специальной скидкой для МЮ - за 120
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Ответ Befire
В проф футболе ему не место
...так же как и тебе...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тима Мамхяг
Я просто в ах... От клуба пипец
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Нельзя отпускать такого самородка, хоть и оказался малолетним дебилом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Tollie
лысый физрук в клубе ненадолго, и терять такой талант из-за его самодурства - верх идиотизма. либо отправить в аренду на годик в условный Ньюкасл, либо вывезти в шербургский лес физрука и "объяснить" ему на пальцах, кто он и что он.
Так лысый то не против чтобы Гринвуд остался, но решать будет клуб
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Ответ SegaYasch
Он никогда не был ЦН как бы
Ты матчи МЮ смотрел? Его Сульшер ставил справа в основном, но иногда и на позицию ЦН, где он он забивал из под защитников и т.д. У него удар пушка, лупит с двух ног. Если не смотришь матчи МЮ, то посмотри хотя бы нарезки с гринвудом и всё поймёшь сам. Вместо того, чтобы этот бред писать!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
у него действующий контракт.
Почему в таком случае не продать а отпустить?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Данилов
Ответ SegaYasch
Ты сам сейчас противоречишь себе во втором предложении. В основном справа и иногда ЦН, это не ЦН. Разберись сначала с этим, а потом начинай тыкать кто куда смотрел, а кто не смотрел, умник
В таком случае Роналду не был ЦН в Реале
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Tollie
лысый физрук в клубе ненадолго, и терять такой талант из-за его самодурства - верх идиотизма. либо отправить в аренду на годик в условный Ньюкасл, либо вывезти в шербургский лес физрука и "объяснить" ему на пальцах, кто он и что он.
ну что за бред??
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Ботвинник
Ответ HaLaVa666
В Урал или Спартак you are welcome
Его фамилия не кокорин...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Данилов
Ответ garap83@ukr.net
А потом купят за 100 лямов
Проверенная схема. Погба подтвердит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ SegaYasch
Грин был супер талантливым, но до высококласного пока не дорос - мало отыграл на высоком уровне и как раз из-за своих историй Он выдал один яркий сезон(17 голов за 49 игр), второй чуть слабже и третий не закончил 12 голов за 52 игры во втором сезоне - довольно средний показатель для ЦН, которым он не является не смотря на все усилия товарища спорящего со мной В каком он сейчас состоянии большой вопрос и есть вероятность что лучшей версией себя он не будет
но будет очень хреново если Тен Хагу это даже не дадут проверить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Ответ SegaYasch
В самом первом комментарии, перечитай - видимо удивишься Ты трижды переобулся за наш спор - судя по всему, все что ты мне пишешь по поводу адекватности, биполярности и прочее ты пишешь как бы себе
Позиция футболиста зависит от схемы , по которой играет команда...
Я не хочу с тобой ругаться, что-то доказывать. Ты если что-то не знаешь,то лучше не пиши, поскольку выставляешь себя в не лучшем свете.
Удачи тебе по жизни!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
лысый физрук в клубе ненадолго, и терять такой талант из-за его самодурства - верх идиотизма.

либо отправить в аренду на годик в условный Ньюкасл, либо вывезти в шербургский лес физрука и "объяснить" ему на пальцах, кто он и что он.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ Vezdexodof
Что бы тебе было понятно: в некоторых матчах Гринвуд играл на позиции ПВ, а внекоторых ЦН! Что тут непонятно! Другими словами: на позиции ЦН он играет лучше,чем на позиции ПВ. Так понятно?!! Я не первый десяток лет болею за МЮ, знаю много чего лучше, чем пассажиры вроде тебя.
О, такого я еще не встречал, интересно.
Человек, который пытается доказать что Гринвуд девятка можно сказать досрочно показывает отсутствия чего-либо в голове.
А умение понимать по комментариям кто сколько болеет, так это можно сказать сверхспосопность, только не работающая.
Ты даже не можешь увидеть противоречия в своих же фразах.
Чаще он играл справа, но иногда он играл в центре и там у него выходит лучше и именно поэтому его чаще выпускали справа - зачем ему играть в центре, где лучше.
А если бы внимательно смотрел,а еще лучше понимал что ты видишь, то увидел бы что Гринвуд это классический крайний нападающий способный сыграть центрального, а скорее даже ложную девятку, но никак классический ЦН
Иди в другом месте упирайся - это у тебя хорошо получается
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Ответ SegaYasch
О, такого я еще не встречал, интересно. Человек, который пытается доказать что Гринвуд девятка можно сказать досрочно показывает отсутствия чего-либо в голове. А умение понимать по комментариям кто сколько болеет, так это можно сказать сверхспосопность, только не работающая. Ты даже не можешь увидеть противоречия в своих же фразах. Чаще он играл справа, но иногда он играл в центре и там у него выходит лучше и именно поэтому его чаще выпускали справа - зачем ему играть в центре, где лучше. А если бы внимательно смотрел,а еще лучше понимал что ты видишь, то увидел бы что Гринвуд это классический крайний нападающий способный сыграть центрального, а скорее даже ложную девятку, но никак классический ЦН Иди в другом месте упирайся - это у тебя хорошо получается
Да он не девятка! Из него можно сделать топового ЦН, если постоянно наигрывать на позиции ЦН!
Я смотрю твои умственные способности ниже среднего!
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Ответ SegaYasch
О, как мы плавно пришли от «он ЦН» к «его можно сделать ЦН» и «он ЦН, но не девятка» Если он не девятка, то он и не ЦН И при это еще умудряешься заявлять что у меня с головой что-то не так
У тебя не только проблемы с головой, но с адекватностью. Научись читать.
Давай пока, мистер биполярка😂

И где я писал ,что он девятка 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeeTLE
Ответ Neron
Сомневаюсь, что 10Хаг его отпустит, но если так, то аренда в Милан с возможностью возврата в любое время будет отличным решением для Мэйсона! Станет лучшим в Милане, вангую!
Зачем эти манипуляции? Надо сразу в состав (ну, смотря на форму, конечно).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий