50 комментариев

⚠️ Гринвуд решил уехать из Англии. С ним не хотят сотрудничать, даже после снятия обвинений. Футболистом интересуются в Серии А
Репутация и СМИ.
Испанская газета Relevo сообщает, что у Мэйсона Гринвуда нет будущего в «Манчестер Юнайтед».
21-летний англичанин остается вне состава красных дьяволов, несмотря на то, что все обвинения в изнасиловании были сняты.
По слухам, Мэйсон решил покинуть Великобританию, чтобы попытаться возобновить карьеру за пределами Премьер-лиги, подальше от внимания местных СМИ.
В Италии полагают, что «Милан» заинтересован в Гринвуде, но официальных контактов еще не было. «Манчестер Юнайтед» не будет препятствовать уходу футболиста, если кто-то проявит конкретный интерес.
Грин действительно уже высококлассный игрок и может играть по всему фронту атаки.
Другое дело что будь он хоть Месси в самом расцвете сил, фемки его сожрут и их в клубе будут слушать.
Почему в таком случае не продать а отпустить?
Я не хочу с тобой ругаться, что-то доказывать. Ты если что-то не знаешь,то лучше не пиши, поскольку выставляешь себя в не лучшем свете.
Удачи тебе по жизни!
либо отправить в аренду на годик в условный Ньюкасл, либо вывезти в шербургский лес физрука и "объяснить" ему на пальцах, кто он и что он.
Человек, который пытается доказать что Гринвуд девятка можно сказать досрочно показывает отсутствия чего-либо в голове.
А умение понимать по комментариям кто сколько болеет, так это можно сказать сверхспосопность, только не работающая.
Ты даже не можешь увидеть противоречия в своих же фразах.
Чаще он играл справа, но иногда он играл в центре и там у него выходит лучше и именно поэтому его чаще выпускали справа - зачем ему играть в центре, где лучше.
А если бы внимательно смотрел,а еще лучше понимал что ты видишь, то увидел бы что Гринвуд это классический крайний нападающий способный сыграть центрального, а скорее даже ложную девятку, но никак классический ЦН
Иди в другом месте упирайся - это у тебя хорошо получается
Я смотрю твои умственные способности ниже среднего!
😂😂😂
Давай пока, мистер биполярка😂
И где я писал ,что он девятка 😂😂😂