При этом выбор у Саутгейта больше, чем у Тен Хага.

После матча сборной Англии против Италии в Неаполе (2:1) Харри Магуайра поймала британская пресса и расспросила его считает ли он себя «оцененным должным образом».

«Для сборной Англии − да, − ответил он. − Очевидно, что прошлый сезон был трудным для клуба, но, послушайте, я проявил себя и показал себя Гарету, который работает с широким кругом центральных защитников. У него есть выбор среди всех английских защитников страны, а играю каждый раз я.

Уверен, если вы спросите остальных парней, то они скажут, что я даю команде. Мне 30 лет, но мне не нужно что-то доказывать на этом уровне. У меня более 50 матчей за сборную. Я лучший бомбардир сборной среди защитников.

За «Юнайтед» я провел почти 200 игр, в течение трех лет был капитаном клуба, но я также понимаю, что когда ты капитан, то попадаешь под самое пристальное внимание. В прошлом сезоне моя игра на клубном уровне была недостаточно хороша, как и у всех остальных. Но мы боролись».

В этом сезоне в активе манкунианцев уже есть один трофей − Кубок Лиги. Также команда претендует на Кубок Англии. У «Юнайтед» есть хорошие шансы выйти в Лигу чемпионов, так как сейчас они идут на третьем месте в АПЛ. Что касается игрока, то у Магуайра всего 11 матчей, и только два из них после чемпионата мира в Катаре.