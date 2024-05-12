«Это очень особенное событие»: Хейлунд рассказал о его самых памятных моментах в «МЮ»

Расмус Хейлунд уже восемь месяцев выступает за «Манчестер Юнайтед». В преддверии матча против «Арсенала» в 37-м туре АПЛ нападающий вспомнил о своем дебюте в составе «красных дьяволов»:

«Дебют тоже был в матче с «Арсеналом», это была важная игра. Когда я выходил на поле, в матче была ничья. Конечно, я надеялся, что смогу вывести команду вперед, надеялся на победу [«МЮ» проиграл 1:3]. Играть на потрясающем выездном стадионе, а также дебютировать за «Манчестер Юнайтед» было для меня очень, очень особенным событием.

Я немного нервничал, когда увидел свое имя на футболке с 11-м номером. Да, я был очень взволнован. Было несколько великих игроков, которые выступали за «Ман Юнайтед» под этим номером».

Расмус рассказал о своем первом голе на «Олд Траффорд» и самом любимом моменте за эти 8 месяцев:

«Мой первый гол был в игре с «Галатасараем», а затем я забил и второй в этом же матче. Мы повели 2:1. Это был очень особенный момент для меня. Отличное чувство. Надеюсь, что еще много раз испытаю подобное.

Любимый момент – это матч против «Астон Виллы». Тогда мы победили, и я забил первый гол в Премьер-лиге».

Расмус провел за «красных дьяволов» 39 матчей во всех турнирах. Датчанин успел забить 14 голов и отдать два ассиста.

А как вы оцениваете дебютный сезон Хейлунда в «МЮ»?