«Он был вдали от команды, и это было правильное решение»: Тен Хаг объяснил решение исключить Санчо из состава

«Он растет. Он определенно в лучшем положении, чем два или три месяца назад», — сказал Тен Хаг Sky Sports. «Он был вдали от команды, и я думаю, что это было правильное решение.

«Он много работал над собой, и теперь он вернулся. Теперь он должен вернуться в основную команду. Это должно происходить шаг за шагом, теперь он выходит со скамейки запасных, поэтому я надеюсь, что он сможет сделать следующие шаги».

Санчо провел время в Нидерландах, работая над индивидуальной программой тренировок с тренерами, рекомендованными ему Тен Хагом. 22-летний игрок не выступал в Премьер-лиге с октября.