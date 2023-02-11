«Он был вдали от команды, и это было правильное решение»: Тен Хаг объяснил решение исключить Санчо из состава
Тен Хаг рассказал о возвращении Джейдона Санчо.
«Он растет. Он определенно в лучшем положении, чем два или три месяца назад», — сказал Тен Хаг Sky Sports. «Он был вдали от команды, и я думаю, что это было правильное решение.
«Он много работал над собой, и теперь он вернулся. Теперь он должен вернуться в основную команду. Это должно происходить шаг за шагом, теперь он выходит со скамейки запасных, поэтому я надеюсь, что он сможет сделать следующие шаги».
Санчо провел время в Нидерландах, работая над индивидуальной программой тренировок с тренерами, рекомендованными ему Тен Хагом. 22-летний игрок не выступал в Премьер-лиге с октября.
Санчо вернулся в игру в ответном матче полуфинала Кубка EFL против «Ноттингем Форест» в начале этого месяца. Он забил в середине недели, когда "красные" сыграли вничью 2:2 с "Лидс Юнайтед".
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