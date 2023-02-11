United Tweets
Блог

«Он был вдали от команды, и это было правильное решение»: Тен Хаг объяснил решение исключить Санчо из состава

Клубы Клубы
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Тен Хаг рассказал о возвращении Джейдона Санчо. 

«Он растет. Он определенно в лучшем положении, чем два или три месяца назад», — сказал Тен Хаг Sky Sports. «Он был вдали от команды, и я думаю, что это было правильное решение.

«Он много работал над собой, и теперь он вернулся. Теперь он должен вернуться в основную команду. Это должно происходить шаг за шагом, теперь он выходит со скамейки запасных, поэтому я надеюсь, что он сможет сделать следующие шаги».

Санчо провел время в Нидерландах, работая над индивидуальной программой тренировок с тренерами, рекомендованными ему Тен Хагом. 22-летний игрок не выступал в Премьер-лиге с октября.

 

 

Санчо вернулся в игру в ответном матче полуфинала Кубка EFL против «Ноттингем Форест» в начале этого месяца. Он забил в середине недели, когда "красные" сыграли вничью 2:2 с "Лидс Юнайтед".

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azizbek Jamalov
Тен хаг умный человек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий