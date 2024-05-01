Нойер о 2:2 с «Реалом»: «Хорошо, что все по-прежнему в руках «Баварии». Хотим выйти в финал» 

Мануэль Нойер оценил ничью с «Реалом» (2:2) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, мы бы хотели победить и заслуживали этого. Вопрос с победителем остается открытым, и теперь все решится на следующей неделе.

Хорошо, что все по-прежнему в наших руках. Мы хотим выйти в финал на «Уэмбли», – сказал вратарь «Баварии».

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