Нойер о 2:2 с «Реалом»: «Хорошо, что все по-прежнему в руках «Баварии». Хотим выйти в финал» 

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Реал Мадрид Футбол

Мануэль Нойер оценил ничью с «Реалом» (2:2) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, мы бы хотели победить и заслуживали этого. Вопрос с победителем остается открытым, и теперь все решится на следующей неделе.

Хорошо, что все по-прежнему в наших руках. Мы хотим выйти в финал на «Уэмбли», – сказал вратарь «Баварии».

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23 комментария
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Что мне понравилось - ни болельщики Реала, ни болельщики Баварии за редкими исключениями не срались, а обсуждали игру команд и судья отсудил топово,

Прям благодать в комментах
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Ману вчера здорово сыграл. Уверен, будь это Нойер еще 5-ти летней давности, в моменте с первым голом он бы вышел раньше. Раньше такие моменты щелкал, как орешки. Но в целом сыграл здорово, еще один выход Винисиуса прекрасно нейтрализовал ( правда там и угол был острый) и удар Крооса в красивом прыжке отразил.
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Ответ rigobersong
Нойер 15 лет карьеры 2 требла, риол 150 лет истории 0 треблов:)
ригохерпесня: почти 15 лет на сайте, 44000 брызг ненависти, 0 осмысленных комментариев.
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Ответ Бакыт Кадыров
Мне кажется или Лунин сыграл не на том уровне, которую он показал в матчах с Сити, думаю в первом голе Баварии, Куртуа бы вытащил этот мяч за счет длины рук.Все же когда Куртуа в оптимальной форме Лунину до него как барсе до РЕАЛА!
Конечно Андрей не Куртуа. Ведь все-таки речь идет об одном из лучших вратарей планеты. Андрей оставил Мадрид в игре, сделав важнейший сэйв на 38 секунде матча. Если бы Бавария так быстро забила бы, она бы почувствовала запах крови и матч мог бы плачевно закончиться для Мадрида. Всегда модно хейтить вратаря за удар в ближний, мол вратарский. Но тут надо разбирать детально, все-таки Сане пробил очень мощно. А чтобы так вытащить мяч нужно было бы заранее смещаться в ближний, тем самым раскрыв дальний угол.
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Ману как в старые добрые времена порадовал своей игрой, его сейв после удара Кросса в учебники для начинающих. Хотя с первым голом мадридцев немного опоздал с выходом как по мне
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Ответ ts_vlad
Это и есть уровень Лунина - просто хороший вратарь, временами ловящий кураж. И в матче с сити первый гол проспал, и в класико ошибся на выходе, и теперь вот в ближний пустил
Куртуа тоже пускал необязательные голы, в тех же матчах с Сити и тоже кстати от Силвы в ближний угол и от Мареза на Бернабеу тоже в ближний
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Если честно, то слабо верится, что Реал на СБ после ничьей в гостях проиграет. Баварии нужно было выигрывать дома (особенно с учётом откровенно пешеходной игры Реала), а теперь будет архисложно.
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Вылезай негрейра с аватаркой баварии, мы тебя узнали)
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Так и в руках Реала тоже
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Ответ corazon blanco
Конечно Андрей не Куртуа. Ведь все-таки речь идет об одном из лучших вратарей планеты. Андрей оставил Мадрид в игре, сделав важнейший сэйв на 38 секунде матча. Если бы Бавария так быстро забила бы, она бы почувствовала запах крови и матч мог бы плачевно закончиться для Мадрида. Всегда модно хейтить вратаря за удар в ближний, мол вратарский. Но тут надо разбирать детально, все-таки Сане пробил очень мощно. А чтобы так вытащить мяч нужно было бы заранее смещаться в ближний, тем самым раскрыв дальний угол.
Тем более в зону удара сместился Мюллер тем самым озадачив голкипера, который думал что сейчас пройдёт пас, а не удар
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Ответ corazon blanco
Ману вчера здорово сыграл. Уверен, будь это Нойер еще 5-ти летней давности, в моменте с первым голом он бы вышел раньше. Раньше такие моменты щелкал, как орешки. Но в целом сыграл здорово, еще один выход Винисиуса прекрасно нейтрализовал ( правда там и угол был острый) и удар Крооса в красивом прыжке отразил.
А зачем все эти "если" обсуждать? А что было бы если Анчелотти не ставил Кепу против Сосьедада и Лунин чувствовал себя уверенней? Или если бы Карвахаль не получил абсолютно глупую желтую против Сити за споры? Почему-то все обсуждают ошибки Кима и Нойера, но ошибки игроков Мадрида были гораздо ужаснее, где Лукас в безобидной ситуаций зачем-то ногу выставил
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Ответ Ophiomorph
Если честно, то слабо верится, что Реал на СБ после ничьей в гостях проиграет. Баварии нужно было выигрывать дома (особенно с учётом откровенно пешеходной игры Реала), а теперь будет архисложно.
Чтобы вылететь, необязательно дома проиграть. Сити тому пример.
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