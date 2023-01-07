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📸 Попало в трансляцию: Антони уничтожил соперника своим фирменным финтом

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Антони стремительно ворвался в клубный футбол после чемпионата мира и перенесенной травмы.

В кубковом матче против «Эвертона» бразилец открыл счет, прервав свою голевую засуху, а во втором тайме устроил для «Олд Траффорда» небольшое шоу.

Когда на полузащитника накинулись два соперника, Антони придумал изящный способ освободиться от опеки.

Бразилец продемонстрировал свой фирменный поворот на 360 градусов, Дукуре был абсолютно бессилен:

После матча Антони сказал, что был рад наконец снова забить. Но болельщиков насторожили слова игрока о потрясении, которое случилось с ним совсем недавно.

Надеемся, что Антони со всем справится и продолжит радовать фанатов яркими перфомансами. 

1 комментарий

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oborit
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Молодец что забил гол . Голы для результата , финты для удовольствия. Радуй нас и тем и другим ✌️.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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