«Недавно у меня было потрясение»: Антони прокомментировал свой гол и намекнул на личные проблемы

«Манчестер Юнайтед» начал 2023 год с двух побед.

В АПЛ «красные дьяволы» разобрались с «Борнмутом», а в Кубке одолели «Эвертон». Счет в кубковой встрече на 4-й минуте открыл Антони.

Этот гол стал для бразильца первым забитым мячом с десятого тура Премьер-лиги. Кстати, тогда нападающий тоже забил «Эвертону». После матча Антони сказал пару слов о своем голе, а также намекнул на некие личные трудности:

«Я рад снова забить гол, особенно дома. Я также чувствую облегчение, так как недавно у меня было потрясение, но я предпочитаю не комментировать то, что произошло. Это были личные проблемы, очень тяжелые, но я благодарен богу и оставил это в прошлом».

Антони забил свой четвертый гол в сезоне за «красных дьяволов» и показал довольно приличную игру на «Олд Траффорд».

Теперь он будет стремиться поддерживать голевую форму, чтобы прочно закрепиться в основе.

Как вам игра Антони в матче против «Эвертона»?