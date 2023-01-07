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«Недавно у меня было потрясение»: Антони прокомментировал свой гол и намекнул на личные проблемы

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«Манчестер Юнайтед» начал 2023 год с двух побед.

В АПЛ «красные дьяволы» разобрались с «Борнмутом», а в Кубке одолели «Эвертон». Счет в кубковой встрече на 4-й минуте открыл Антони.

Этот гол стал для бразильца первым забитым мячом с десятого тура Премьер-лиги. Кстати, тогда нападающий тоже забил «Эвертону». После матча Антони сказал пару слов о своем голе, а также намекнул на некие личные трудности:

Манчестер Юнайтед» благодаря автоголу победил «Эвертон» в Кубке Англии ⊕ Новости футбола на Footballhd.ru

«Я рад снова забить гол, особенно дома. Я также чувствую облегчение, так как недавно у меня было потрясение, но я предпочитаю не комментировать то, что произошло. Это были личные проблемы, очень тяжелые, но я благодарен богу и оставил это в прошлом».  

Антони забил свой четвертый гол в сезоне за «красных дьяволов» и показал довольно приличную игру на «Олд Траффорд».

Теперь он будет стремиться поддерживать голевую форму, чтобы прочно закрепиться в основе.

Как вам игра Антони в матче против «Эвертона»?

1 комментарий

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Руслан Чесебиев
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Что за потрясение никому не известное?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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