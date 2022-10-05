«Он псевдополузащитник»: фанаты считают, что «МЮ» не выиграет АПЛ с Фернандешем в составе

Бруну Фернандеш плохо показал себя в дерби Манчестера.

Португалец не сделал ничего полезного, несколько раз терял мяч и почти не проверял Эдерсона на прочность.

Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» считают, что Бруну не поможет «красным дьяволам» стать чемпионом Премьер-лиги.

Делимся комментариями болельщиков:

💭 «Бруну Фернандеш — нападающий, замаскированный под полузащитника. Мне кажется, его нельзя ставить в полузащиту, потому что он разрушает структуру атаки команды и значительно снижает эффективность в последней трети».

💭 «Мы даже не приблизимся к первому месту, если постоянно будем выпускать Бруну в центр. Продление его контракта было огромной ошибкой руководства «Юнайтед».

💭 «Он ужасно негибкий игрок, под него нужно подстраивать команду. Пора перестать формировать команду вокруг Бруну, это препятствует нашему прогрессу. Теперь у нас есть игроки, способные его качественно заменить».

💭 «Мне он вообще не нравится. Его выступление в важных матчах и разные выходки мне омерзительны. А ведь Бруну собрался закончить здесь карьеру. Кошмар».

💭 «Мы были в полном порядке, если не лучше, пока Бруну не играл. По какой-то дурацкой причине его продолжают выпускать, контракт с ним продлевают, его не меняют. Он получает внушительную зарплату и занимает позицию, которая идеально подходит Эриксену. Честно говоря, лучше бы оставили Лингарда вместо Бруно».

💭 «Бруну Фернандеш — псевдополузащитник, который не способен выступать на высшем уровне. Он просто ничего не привносит в нашу игру. Нам нужно как можно быстрее избавиться от него. Это жирные факты, а не предвзятое отношение».

Что вы думаете о Бруну? Справедлива ли столь резкая критика?