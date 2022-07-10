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«Он остается?»: сестра Роналду загадочно ответила на вопрос о будущем брата

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Фанаты и журналисты не перестают горячо обсуждать будущее Криштиану Роналду. 

Португалец пропустил предсезонную тренировку «красных дьяволов» по «семейным обстоятельствам». Очевидно, Криш надеется покинуть «Манчестер Юнайтед», хотя у него остался еще год до окончания контракта.

Сестра Криштиану Катя Авейру, похоже, считает, что у «МЮ» мало шансов сохранить Роналду в составе. 

Сестра Роналду вступилась за него после скандала с незасчитанным голом. Спорт-Экспресс

Издание Manchester Evening News сообщает, что один из фанатов спросил у Кати в комментариях в соцсети о том, останется ли Криштиану в Манчестере. 

Девушка ответила, скажем мягко, странно: «Я предлагаю обзавестись очками… каплей мозгов, или же научитесь читать хааа и думать».

Часть посыла, конечно, ускользает при переводе с португальского, но всё же мы способны понять, на что пытается намекнуть сестра футболиста. 

Сообщается, что Роналду расстроен вынужденным сокращением зарплаты, он также недоволен отсутствием возможности выступать в Лиге чемпионов. 

Будущее Криштиану покрыто туманом, несколько клубов интересуются португальцем, но пока никаких конкретных предложений не поступало. Нам остается лишь ждать развязку этой истории. 

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