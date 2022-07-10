«Он остается?»: сестра Роналду загадочно ответила на вопрос о будущем брата

Фанаты и журналисты не перестают горячо обсуждать будущее Криштиану Роналду.

Португалец пропустил предсезонную тренировку «красных дьяволов» по «семейным обстоятельствам». Очевидно, Криш надеется покинуть «Манчестер Юнайтед», хотя у него остался еще год до окончания контракта.

Сестра Криштиану Катя Авейру, похоже, считает, что у «МЮ» мало шансов сохранить Роналду в составе.

Издание Manchester Evening News сообщает, что один из фанатов спросил у Кати в комментариях в соцсети о том, останется ли Криштиану в Манчестере.

Девушка ответила, скажем мягко, странно: «Я предлагаю обзавестись очками… каплей мозгов, или же научитесь читать хааа и думать».

Часть посыла, конечно, ускользает при переводе с португальского, но всё же мы способны понять, на что пытается намекнуть сестра футболиста.

Сообщается, что Роналду расстроен вынужденным сокращением зарплаты, он также недоволен отсутствием возможности выступать в Лиге чемпионов.

Будущее Криштиану покрыто туманом, несколько клубов интересуются португальцем, но пока никаких конкретных предложений не поступало. Нам остается лишь ждать развязку этой истории.