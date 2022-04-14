Кейн готов отвергнуть интерес «Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн готов отвергнуть интерес «Манчестер Юнайтед» и остаться со «шпорами».

Прошлым летом Кейн уже был близок к переезду в Манчестер, однако президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви заблокирован уход Харри, из-за чего тот впал в депрессию и провалил первые месяцы сезона.

Выйти из этой депрессии Кейну помог только Антонио Конте, заступивший на тренерский мостик «шпор» в ноябре.

Как сообщает Daily Mirror, Кейн очень доволен совместной работой с Конте — настолько, что готов остаться в «Тоттенхэме», который в данный момент замыкает топ-4 Премьер-Лиги и на шесть очков опережает «Юнайтед».

«Юнайтед» рассматривал Кейна в качестве своей приоритетной трансферной цели, однако вероятное непопадание в Лигу Чемпионов и решение «красных дьяволов» предпочесть Эрика Тен Хага на роль нового главного тренера, а не Маурисио Почттино, понижают привлекательность клуба с «Олд Траффод» в глазах Харри.

Что касается «Сити», то дорога туда Кейну заказана — вместо капитана сборной Англии, которому в июле исполнится 29, «горожане» собираются купить Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».