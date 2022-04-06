Гарри Кейн «заинтересован» предложением «МЮ» на фоне слухов о его уходе изх «Тоттенхэма»

Харри Кейну «любопытно» узнать, какое предложение есть у «Манчестер Юнайтед», поскольку он надеется наконец покинуть «Тоттенхэм» этим летом, сообщает The Athletic.

У 28-летнего Кейна контракт со «Шпорами» до 2024 года, но он полон решимости уйти в конце этого сезона. Прошлым летом у него уже был заблокирован трансфер.

Сообщается, что «красные дьяволы» сделали Кейна своей целью №1 и готовы потратить 100 миллионов фунтов на его услуги.

Кейн открыт для всех вариантов и заинтересован в дальнейших переговорах с руководителями клуба на «Олд Траффорд». Англичанин забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 29 матчах Премьер-лиги в этом сезоне.