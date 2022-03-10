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«МЮ» может столкнуться с трудностями при поиске покупателей на ряд игроков

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр Харри Магуайр
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«Манчестер Юнайтед» опасается, что будет сложно найти клубы, готовые заплатить за трансфер Харри Магуайр.

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Ливерпуля» Майкл Томас рассказал CaughtOffside  о нынешнем тяжелом положении «Манчестер Юнайтед», объяснив, что происходящее на «Олд Траффорд» плохо для клуба такого масштаба.

Томас говорит, что единственным позитивным моментом в «Юнайтед» сейчас является форма Энтони Эланги, который в последнее время играет важную роль в первой команде.

Однако, Томас ожидает, что у «МЮ» могут возникнуть проблемы при попытке избавиться от неудачных подписаний.

«Юнайтед» сейчас выглядит крайне разрозненно, — сказал Томас.

«Есть проблески сплоченности, но они не могут поддерживать ее в течение длительного времени, что ясно видно. Самое лучшее событие сейчас для клуба — прогресс Эланги».

«Старшие игроки должны собраться вместе и бороться за свою команду, потому что то, что сейчас происходит, не соответствует стандартам «Манчестер Юнайтед».

«Что касается продажи игроков, я также думаю, что это будет сложной задачей, поскольку «Юнайтед» потребует крупной суммы, а клубу-покупателю также придется платить большую зарплату игрокам».

«Учитывая форму Магуайра, например, я не представляю, какой клуб был бы готов на эту сделку».

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