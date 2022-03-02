«Минимум в следующем году или через два»: Рио Фердинанд ожидает, что трофейная засуха «МЮ» продолжится

В своем подкасте на YouTube, Рио Фердинанд сказал: «Проблема в том, что пришел Ральф Рангник, но в конце сезона придется снова менять его стиль на стиль футбола другого тренера».

«Это будет еще один переворот: новый стиль для реализации и понимания. Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» забыть в следующие год-два о трофеях».

«Мы собираемся перестроить то, что у нас есть, правильно набрать команду, у нового тренера есть определенный стиль игры, с которым мы собираемся работать, и у него будет время, чтобы все исправить. Будут ошибки».

«Что-то может пойти не так, но мы собираемся поддержать этого парня и дать ему как минимум два года, чтобы разобраться и увидеть прогресс и развитие. Это займет много времени, но оно необходимо для дальнейших побед».

«Моментальных побед не бывает. Сколько времени понадобилось Юргену Клоппу, чтобы победить с «Ливерпулем»? Это реальность».

Поиски нового тренера «Манчестер Юнайтед» идут полным ходом, и, как сообщается, Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен» стал ведущим кандидатом на смену Рангнику летом.

«Красные дьяволы» в настоящее время переживают самую сильную засуху без трофеев за 32 года.