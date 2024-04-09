Вспомните всех обладателей Кубка Испании?

В субботу «Атлетик» 24-й раз выиграл Кубок Испании – и первый раз за 40 лет. А вспомните всех обладателей трофея?

В качестве подсказки – количество кубков и сезон последней победы.

Результаты теста пишите в комментарии. Гоу!