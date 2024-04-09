Вспомните всех обладателей Кубка Испании?
В субботу «Атлетик» 24-й раз выиграл Кубок Испании – и первый раз за 40 лет. А вспомните всех обладателей трофея?
В качестве подсказки – количество кубков и сезон последней победы.
Результаты теста пишите в комментарии. Гоу!
Если Реал то Мадрид. Сосьедад всегда упортебляется с Реалом, а Бетис - без.
Не надо умничать, короче))
А вот про Бетис - может мне так не повезло, но про королевскую сущность этого клуба узнал не так давно, хотя симпатизирую им со времен Альфонсо.
Так же как и всякие Мурсии, Сарагосы, Вальядолиды и прочие Овьеды очень редко вижу с приставкой Реал. Поэтому так Сосьедаду и удивился.
А умничаю я, потому что в итоге Сосьедад и не ответил (ну помимо этих товарищей из двадцатых прошлого века). Удивился, что они не выигрывали кубок, но да ладно, может я что напутал и подзабыл. Ан, нет, не напутал, просто приставочку не написал.
Барсу и Атлетико не вспомнил, остальное вбил секунд за 30.