«Балтика» 28 лет не побеждала ЦСКА. В 1996-м Баранов забивал красоту, а Хохлов намекал на договорняк

28 апреля «Балтика» обыграла ЦСКА (3:1) – и это первая победа над армейцами за 28 лет.

19 октября 1996 года, 32-й тур чемпионата России. ЦСКА идет третьим, борется за чемпионство и отстает от лидирующего «Ротора» на три очка за три матча до конца. Дебютант высшей лиги «Балтика» уже решила вопросы по сохранению прописки в элите и играла в удовольствие. Есть сомнения, кто возьмет три очка?

Есть! В первом тайме команды не забили, а второй тайм начался с чудо-удара Василия Баранова. Навес в штрафную, гости отбиваются, белорусский полузащитник первый на подборе – удар в касание в угол ворот Дмитрия Тяпушкина. 18 тысяч зрителей в восторге!

На 72-й минуте футболисты Леонида Ткаченко окончательно похоронили шансы ЦСКА на чемпионство. И лично Тяпушкин. Вратарь гостей не зафиксировал мяч после дальнего удара, во вратарской начался хаос, в котором быстрее сориентировался еще один белорус – Юрий Шуканов.

Третий гол тоже на счету легионера. За пару минут до финального свистка бразилец Леонидас сократил разрыв в счете, но команде Александра Тарханова очков не добавило. Кажется, этот гол не заметили даже редакторы «Футбольного обозрения»!

Статистика говорит о том, что игра была равна. Единственное, в чем «Балтика» точно превзошла ЦСКА – это фолы. Ровно в три раза!

Особое внимание на цифры по владению мячом. Интересно, кто с ним бегал оставшиеся 39 минут?

После поездки в Калининград армейцы сломались и через неделю уступили дома еще и новороссийскому «Черноморцу» (1:3). В последнем туре ЦСКА выиграл у «Локомотива», но выше пятого места уже не поднялся.

Как же получилось так, что команда с Евгением Бушмановым, Валерием Минько, Дмитрием Хохловым, Сергеем Семаком и Эдгарасом Янкаускасом проиграла «Балтике»? Хохлов в 2018 году в интервью «Чемпионату» намекнул, что с результатом что-то нечисто:

«Как одно поражение в состоянии так повлиять на команду? Молодые ребята, мы близко к сердцу принимали такие вещи, а в Калининграде ЦСКА просто убили. Грязи было очень много тогда. Мне в этом контексте тот матч чаще всего и вспоминается. Счет 2:1 не отражает всего, что происходило на поле и за полем. А творился ужас. Игроки «Балтики» еще до матча ухмылялись: «Ребята, шансов нет». Противно было».

ЦСКА остался без медалей, зимой клуб практически раскололся на две команды из-за конфликта президента Тарханова и полковника Барановского, в результате чего в «Торпедо» ушли сам Тарханов и все талантливые футболисты, кроме Семака.

«Балтика» на кураже разгромила «Ладу» в Тольятти (5:0) и «Текстильщик» (4:1). Три победы подряд подкинули калининградцев на итоговое седьмое место – лучший результат в истории.

Баранов в летом 1998 года перейдет в «Спартак», четыре раза выиграет чемпионат России, а 31 марта 2001 года забьет победный в ворота ЦСКА. В следующий раз красно-белые обыграют армейцев только через семь лет.

Еще больше настоящего футбола в нашем телеграм-канале о русском олдскульном футболе и Ютубе!