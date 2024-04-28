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Вспомните лучших бомбардиров Кубка Гагарина с 2009-го? А назовете нынешнего?

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13 фамилий!

16-й сезон КХЛ завершен – Кубок Гагарина забрал магнитогорский «Металлург». Но при этом лучшим бомбардиром плей-офф стал не игрок из чемпионского состава. И даже не из состава другого финалиста – «Локомотива». 

А вообще вспомните всех лучших бомбардиров каждого плей-офф с 2009 года? Сейчас проверим.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

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