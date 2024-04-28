Вспомните лучших бомбардиров Кубка Гагарина с 2009-го? А назовете нынешнего?

13 фамилий!

16-й сезон КХЛ завершен – Кубок Гагарина забрал магнитогорский «Металлург». Но при этом лучшим бомбардиром плей-офф стал не игрок из чемпионского состава. И даже не из состава другого финалиста – «Локомотива».

А вообще вспомните всех лучших бомбардиров каждого плей-офф с 2009 года? Сейчас проверим.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!