Олимпиаду-2022 выиграл Губерниев. Теперь все убедились: это лучший конферанс для продвижения спорта

Все так, «уважаемые друзья».

Пекин-2022 подтвердил величие Дмитрия Губерниева как человека, влюбляющего в героев из спорта и заставляющего за них переживать.

Да, не уйти от ощущения, что он навязывает эти чувства, насильно вдалбливает необходимость болеть за наших, но конкретно на Олимпийских играх именно это – лучший метод для решения главной задачи. Она в том, чтобы брызги внимания к олимпийским видам и героям разлетелись на весь следующий цикл.

Чтобы так и было, пускай он прямо на «России 1» продвигает свой инстаграм с лайв-комментариями – 700 тысяч подписчиков же смотрят там в основном на селфи с Эдуардом Латыповым и Кристиной Резцовой, а не на какую-нибудь светскую жизнь. Ольга Бузова и коньяк – только мельком в репортажных подколах, а в соцсетях – биатлонисты и ЗОЖ (лютый, морозный).

На примере Губерниева легко объяснить, в чем преимущество «Бетиса» перед «Зенитом» сейчас в плей-офф Лиги Европы и вообще любой европейской команды в игровом тонусе перед соперником, который давно не играл официальных матчей. Ровно так же Губерниев убирает конкурентов с Первого, когда можно напрямую сравнивать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Где-то в середине Олимпиады ощущение поймал и выразил в телеграм-канале Станислав Гридасов: «Я переключил сейчас с женской лыжной эстафеты, с Губерниева, с «России 1» – на биатлон на Первом, и неожиданно понял, что ни одной секунды меня чрезмерность Губерниева больше не раздражает, а отрыв его в профессионализме от неизвестного мне биатлонного комментатора на Первом, да и от большинства других коллег, по-прежнему огромен».

Наш телеграм-канал называется «Биатлон (и лыжи) без Губерниева» – и Олимпиада доказала, что это единственное место, где биатлон (и лыжи) могут существовать в таком виде. Трансляции на Первом лишний раз убедили. Сложно даже уловить, чего там не хватало: точно не только эмоций, точно – еще и сути, плотности и насыщенности. Историй о том, кто есть кто, что происходит – и связи с событием.

Когда Дмитрий Терехов и Николай Круглов в репортаже на Первом пытались ее создать и называли Резцову – Кристи, звучало неестественно. Возможно, они близкие друзья, тепло и давно общаются – но мы этого не знаем, никогда не видели их рядом, поэтому «Кристи» на автомате воспринималось как нелепая фамильярность.

Да, а Губерниеву такое можно. И перекрестные любовные истории из шведской сборной (Ханна Оберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) можно, и про отношения Антона Смольского с Динарой Алимбековой – как минимум потому, что он проводит с ними со всеми по полгода каждый сезон на этапах Кубка мира. И потому что, пока не стоило, он не озвучивал, с кем за руку ходит Уле-Эйнар Бьорндален – грань он знает, тем примером с Дарьей Домрачевой доказано.

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Губерниев сознательно нагнетает, добавляет драмы и выкручивает ставки на максимум – на Олимпиаде это органично. Но давайте зафиксируем: он постоянно, регулярно высмеивает тех чиновников и тренеров, кто сравнивает Олимпиаду с войной. Его нерв остается строго в рамках спорта. А как легко поддаться милитаризму и риторике «мы против всех, все против нас», показал Андрей Журанков на фигурном катании – этого было слишком много даже за пределами Камилы Валиевой (где есть ну хоть какие-то основания для такого посыла).

На фоне этой драмы, а особенно когда ее возводит в степень сам сюжет гонки, уже и сам прикрикиваешь «Латыпов! Латыпооов!!» под трансляцию – рождается пик, ураган, буря.

И параллельно с этим, легкими вкраплениями, не только личные истории, но и базовые факты: сколько весит винтовка, какой длины штрафной круг, сколько уходит на перезарядку дополнительного патрона в эстафете – с непременным «вы это прекрасно знаете», снимающим раздражение постоянной аудитории и добавляющим почтения к новой. С тонной «Уважаемых друзей», конечно.

На это же обратил внимание коллега Тармасинов в традиционном телеразборе: банальные на первый взгляд ключевые факты заставляют лучше понимать происходящее, втягиваться и поднимают шанс, что многие пойдут следить за Латыповым, Резцовой, Логиновым и Халили дальше.

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Может удивлять, почему мы говорим про пик Губерниева именно сейчас, ведь кажется, что он находится на этом уровне и делает так давно. Но это взгляд тех, кто регулярно слышит его на «Матч ТВ».

На «России 1», в поле зрения действительно массовой аудитории, так масштабно Дмитрий Губерниев появился впервые за восемь лет. Очевидно, самая-самая его территория – зимние виды, биатлон с лыжами (олимпийские плавание и легкая атлетика на ступень ниже), а четыре года назад, например, биатлона для нас на Олимпиаде почти и не было: в Пхенчхан тогда допустили только четверых, эстафеты не могли даже выставить.

А в Сочи-2014 и Губерниев, и мир вокруг нас, и наш спорт был ну совсем уж другим – даже и не сравнить.

После Олимпиады-2022 кажется, что лыжи и биатлон нужно объединить не под Еленой Вяльбе в России, а на мировом уровне – только ради того, чтобы разводить гонки по дням или даже этапы по неделям. Так Губерниев смог бы не разрываться и покрыть все. Если бы так случилось, Дмитрий и вся его команда ни секунды бы не сомневалась, принимать ли вызов – и лыжи получили бы не вкрапления в биатлонную программу, а самостоятельный конферанс уровня, достойного олимпийских успехов.

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry