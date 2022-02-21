Призовые за медали Олимпиады: Россия выплатит почти три миллиона долларов (больше всех), США – 1,5

Хотя у нас одни из самых скромных расценок.

Победа или медаль на Олимпиаде приносит спортсменам не только всемирную славу и моральное удовлетворение, но и деньги! Международный олимпийский комитет за успехи на Играх не платит, но государства щедро поощряют спортсменов за победы и призовые места.

Forbes связался с национальными олимпийскими комитетами или министерствами спорта 91 государств или территорий участников Игр и узнал их бонусную систему.

Из опрошенных 32 страны подтвердили, что выплатят медалистам премии. Интересно, что у Норвегии, которая выиграла общий зачет в Пекине с 37 медалями (16 золотых), нет вообще никаких бонусов. Как у Великобритании и Исландии, но в этих странах есть другие гранты спортсменов – без жесткой привязки к подиумам на Олимпиадах.

Кто больше всех платит за золото?

Гонконг! Спортсмены из автономного района не выигрывали Игры до Токио-2020 – тогда фехтовальщик Ченг Ка-Лун взял золото в рапире. Спортсмену выписали чек на 642 тысячи долларов – именно столько в Гонконге платят за золотую медаль Олимпиады. Но наград в Пекине у Гонконга нет, так что в этот раз без гигантских призовых.

Возможно, вы удивитесь, но Россия и США далеко от первых мест.

«Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх: за золотую медаль – 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн рублей, за бронзовую медаль – 1,7 млн рублей», – говорил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина перед Пекином-2022. 4 млн рублей в пересчете на актуальный курс – чуть больше 53 тысяч долларов.

У США призовые еще меньше. Forbes выяснил, что за золото американцы платят 37 тысяч долларов, за серебро – 22,5 тысячи, а за бронзу – 15 тысяч.

Греция и Босния и Герцеговина обещали после Игр определить размер премий своим спортсменам, но, видимо, не придется – у этих стран ни одной медали в Пекине.

Кстати, некоторые страны облагают эти бонусы налогами, а вот в Дании (страна с одной из самых суровых налоговых систем) для победителей делают исключение – дают 15 тысяч долларов на руки.

Где-то предусмотрены премии не только для спортсменов, но и персонала – например, южнокорейским тренерам в случае наград положен бонус до 66 тысяч долларов.

Сколько суммарно заплатят Россия и США спортсменам за Пекин?

Обновление : формально медалей у России 32, но фактически гораздо больше. Одна только хоккейная сборная заработала не одну серебряную награду, а 25. Так что за второе место хоккеисты получат не 2,5 млн рублей, а 62,5 млн. А ведь есть еще, например, победы в мужской и лыжной эстафете, триумф в командном турнире в фигурном катании. За уточнение по итоговой сумме призовых благодарим автора Metaratings Виктора Майорова.

Кажется, причины низких расценок понятны. У топ-стран слишком много медалистов, поэтому награды ценятся не так, как в Гонконге. По суммарным выплатам Россия – лидер, Италия и США – в тройке.

Как было с призовыми в Токио-2020?

Там в топе была Индонезия – 746 тысяч долларов за золото! Правда, премия досталась только двум спортсменам – женской паре, выигравшей соревнования по бадминтону. На две тысячи меньше предлагал победителю Сингапур, но в итоге никому не заплатил (0 наград). В тройку вошел и Гонконг (1 золото в Токио – рапира) – сколько платят там, вы уже и так знаете.

Хорошо заплатить за медаль был готов и Казахстан – 250 тысяч долларов за золото. Но страна осталась без побед на Олимпиаде.

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Фото: globallookpress.com/Maxim Thore/Keystone Press Agency