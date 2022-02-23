Итоги Олимпиады-2022 на нашем телевидении: ТЭФИ Губерниеву, победа Первого, скука на «Матч ТВ»

Как Первый канал превращается в филиал пресс-службы Тутберидзе и как оценить работу Казанского и Стогниенко на хоккее?

Зимняя Олимпиада для телекомпаний всего мира намного проще, чем летние Игры – видов спорта поменьше, а комментаторов с экспертами в феврале нужно не так много, как в августе. Для России зима – больший источник рейтингов, чем лето. Если взять чисто по телевизионным цифрам, то из четырех самых популярных видов спорта три – зимние (футбол царит, но есть же биатлон, фигурка и хоккей).

Кажется, Олимпиаду-2022 смотрели неплохо, даже с учетом раннего старта соревнований и неудобного китайского прайм-тайма – в районе 15-17 часов по московскому времени. Но нужно признать, что русское ТВ в целом деградирует по уровню освещения Олимпийских игр. Это не относится к Первому каналу, выложившемуся в Пекине-2022 по полной, но в целом это очень плохо, когда страна с 32 олимпийскими медалями присылает на место событий бригаду одного из трех каналов-бродкастеров.

Мы видим деградацию ВГТРК. Конечно, это стало заметно еще по Токио-2020, но в Пекине спортивная редакция Второго канала отсутствовала напрочь – ее заменили телефонные книжки Дмитрия Губерниева и Андрея Журанкова. Не было бы их связей и контактов со спортсменами, не было бы репортажей по трем из четырех видов спорта, – и это провал.

На «России 1» даже не нашли комментатора по хоккею – и на фоне готового и пышущего формой Дениса Казанского это было очень слышно. Я с трепетом и нежностью отношусь к Владимиру Стогниенко, но на этой Олимпиаде как-то особенно резала ухо разница в темпе футбольного и хоккейного репортажей.

Владимир Стогниенко в свитере сборной Европы с Кубка мира-2016

Оказалось, например, что в хоккее нельзя трижды называть одного и того же игрока – скорости выше, а к третьему повтору фамилий на льду уже поменялось вообще все. Понятно, что Стогни – солдат Второго канала и в какой-то момент сам в эфире посмеивался над собственными оговорками в духе «Шипачев с мячом», но в следующий раз, возможно, лучше все же вежливо отказаться. Так будет правильнее и для самого себя, и для зрителей.

Вы снова закидаете меня минусами и нечистотами в комментариях, но мне кажется, что Дмитрий Губерниев на этих Играх дважды наработал на пятую ТЭФИ . Опытный мастер правильно оценил аудиторию и в репортаже нашел микс каких-то базовых начальных знаний (типа «Диаметр мишени такой-то, длина штрафного круга – такая-то»), рассказа о простых людей, их окружении и описания невероятной драмы и напряжения.

Василий Уткин когда-то называл комментарий Юрия Розанова о финале МЧМ-2011 одним из лучших, который он слышал. «Там нет ни одного слова, которое бы обесценили последующие события», – говорил Уткин. Найдите повтор мужской биатлонной эстафеты на этой Олимпиаде. Прислушайтесь к Губеру, уже зная все про последнюю стрельбу Эдуарда Латыпова. Поищите хоть одну формулировку, с которой вы не согласитесь по окончании гонки.

Дмитрий Губерниев в этой гонке показал невероятное мастерство комментария. Как-то в подкасте о сценарном мастерстве «Поэпизодный клан» советовали при написании фильмов завышать ставки, прямо делать их максимально высокими. «Мстители: Война бесконечности» не был бы таким интересным, если бы на кону не стояла жизнь половины Вселенной. Этот же сюжетный финт работает и в спортивном репортаже.

Губерниев прекрасно понимает, что для атлетов нет ничего важнее Олимпиады (только не говорите об этом хоккеистам). Поэтому он нагнетал саспенс и давал зрителю понять, что для этих людей беготня на лыжах – это нечто большее, чем просто побегушки наперегонки. Довольно просто принизить значимость чего бы то ни было, но куда сложнее передать и убедить зрителя, что для героев на экране вот это все – на самом деле для кого-то дело жизни и смерти.

В мужской биатлонной эстафете имени Эдуарда Латыпова Дмитрий удержался на грани переигрывания, остался невероятно органичным драматичности момента и очень артистично выразил эмоции, которые вместе с ним переживала гигантская аудитория «России 1» перед голубыми экранами. Я почти уверен, что ТЭФИ-2022 останется за ним, и это будет более чем заслуженная награда.

В плане наград не повезло Денису Казанскому, которого от «Орфея» отделила только серая игра сборной России по хоккею .

Невозможно создавать драму в матчах, где практически ничего не происходит (тут тоже можно сослаться на заметку Уткина о репортаже Стогниенко на Испания – Россия на ЧМ-2018). Но Казанский получил эфир на Первом канале и резидентство в «Вечернем Урганте» – очень удачное, последний раз так круто рядом с Иваном смотрелся только Антон Долин. Денис, похоже, это надолго – только не критикуйте фильмы Константина Эрнста.

Первый канал полноценно оформился в хэдлайнера освещения спорта в России. Данные по-разному говорят о зрительском успехе федерального ТВ в Пекине – Арина Бородина на «Эхе» рапортует о 2,5-кратном росте среднесуточной доли Первого и «России 1» во время олимпийских трансляций, а «КоммерсантЪ» трактует те же рейтинги Mediascope как падение по сравнению с Пхенчханом (с 73% в 2018-м до 64% сейчас).

Я больше склоняюсь к оценке Бородиной – телевизор пусть и умирает как передатчик зрелищ в углу комнаты, но до сих пор привлекает зрителей во время крупных событий, и Олимпиада как раз одно из них. Первый канал за пять-шесть лет работы Ольги Черносвитовой во главе спортивной дирекции создал традицию и приучил зрителя смотреть спорт на первой кнопке .

У этого есть два подтверждения, оба выражены в цифрах. Пожалуй, все согласились с тем, что работа лыже-биатлонной бригады Первого (Арих, Терехов, в меньшей степени Круглов) была менее удачной, чем самоотдача у микрофона Дмитрия Губерниева. Но две самые популярные трансляции Олимпиады на неделе с 7 по 13 февраля пришлись именно на мужскую лыжную эстафету и женский биатлонный пасьют, все – на Первом канале.

Доля триумфа Большунова – 27%, у биатлона – 26% (цитата по Арине Бородиной). У сборной России хватало побед, в том числе, и золотых гонок Сан Саныча, но зрители пришли именно на Первый канал, а не к более известному и мастеровитому Губерниеву .

А второй пруф – это фигурное катание. Конечно, было бы логично, что из четырех выбранных традиционных видов спорта каналы поделили бы поровну – фигурка с хоккеем отправилась бы Первому, а лыжи с биатлоном в одиночку отпахал бы Дмитрий Губерниев на «Р-1». Но внутренняя жеребьевка вещателей отправила самые лакомые куски в фигурном катании Второму каналу – третью Олимпиаду подряд произвольную программу у женщин показывает ВГТРК.

Фото: Mediascope

И вот парадокс – рейтинговую гонку в женском одиночном снова выиграл Первый . Пока доступны данные по Москве, но столичные зрители посмотрели короткую программу девушек на Первом лучше, чем более драматичную произвольную на Втором (6,2/35,3 против 5,4/33,5 в одинаковом тайм-слоте). Конечно, можно внимательнее изучать сетки конкурентов и объяснять зрительский интерес бОльшим валом новостей про Валиеву к старту КП, но то, что многолетняя работа команды Черносвитовой не прошла зря, очевидно.

У меня остаются вопросики к превращению Первого в филиал пресс-службы Этери Тутберидзе (и как символ – утешения плачущей Камилы Валиевой именно в объятьях Ольги, а не кого-то из тренеров). Но тут можно развести дискуссию о превращении всего русского ТВ в филиал пресс-службы ОКР и необходимости боления за русских спортсменов на международных стартах. Текст и так получается гигантским – оставьте это жителям горяченных веток про фигурку на Sports.ru.

Для «Матч ТВ» Олимпиада-2022 не удалась – вероятно, из-за того, что «Матч» показал в прямом эфире всего 10 из 32 медалей сборной России . На ОИ зрители все же идут за победами наших над ненашими, это неоднократно доказано не только на Олимпиадах, но и на других спортивных трансляциях. Тот же текст «Коммерсанта» говорит, что трансляции «Матча» смотрели всего лишь 19% из всех зрителей Игр-2022 (81% прилипли только к фигурке, лыжам, биатлону и хоккею на двух главных кнопках).

Что понравилось: работа Станислава Минина и Андрея Колганова на прыжках на лыжах с трамплина, самоотдача и заряженность Анны Макаровой на санном спорте.

Что не понравилось: сонный Игорь Швецов (за 12 дней Пекина повысивший голос то ли раз, то ли два, и удививший даже Сергея Микулика), чересчур степенный для Олимпиады Андрей Голованов на тех же санях и постоянно искавшая заговор в шорт-треке Ольга Богословская.

Вот и все впечатления от «Матча», который вроде бы запрещает экспертам работать на других каналах во время Олимпиады (иначе не видать эфиров в следующем сезоне), но у которого по-прежнему не растут свежие color-комментаторы и не прогрессируют имеющиеся. Исключение одно – вот тот самый Колганов на прыжках с трамплина.

Создатель Television-Sport.com Илья Фирсов (подписывайтесь на лучший телеграм-канал о спортивном ТВ!) предсказывает появление Okko среди олимпийских вещателей-2024 – связь TeleSport со «Сбером» станет только крепче, и оттого освещение Игр станет только интереснее. Хоть бы следующие Олимпиады показывали с самоотверженностью Первого канала, мастерством Дмитрия Губерниева со Второго и отсутствием скуки, царившей на «Матч ТВ».

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Итоги Олимпиады-2020 на русском ТВ: манипуляции «Матч ТВ», лучший комментатор Токио-2020 и слишком много Губерниева

Фото: instagram.com/vstognienko; instagram.com/guberniev_dmitry; eurosport.ru/скриншот трансляции; twitter.com/urgant_show; instagram.com/a.bolshunov.a