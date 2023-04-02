20 комментариев

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Мегапромах Лукаку: не попал по пустым воротам из вратарской, мяч улетел к угловому флагу 😱

Интер Интер
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Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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Фиорентина Фиорентина
Футбол Футбол

Ромелу никак не наберет форму.

«Интер» вдруг проиграл дома «Фиорентине» 0:1. Команда Симоне Индзаги пропустила на 53-й минуте после углового, но незадолго до этого могла сама выходить вперед. Но супермомент упустил Ромелу Лукаку.

Бельгийский нападающий промазал по пустым воротам с полутора метров. Поначалу показалось, что он вообще не попал по мячу – удар прошел практически параллельно воротам.

Этот момент был самым опасным в матче. Сайт Understat оценил вероятность гола в 0,78 xG, сайт FBref (там учитывают еще и положение вратаря и защитников) – вообще в 0,87 xG. Это даже больше, чем у гола «Фиорентины» – удар головой Джакомо Бонавентуры из вратарской оценили в 0,62 xG (по версии Understat).

Во время паузы на матчи сборных казалось, что Лукаку вернулся – Ромелу оформил хет-трик в ворота сборной Швеции, а потом добавил и гол в ворота Германии. Самое время разрывать и за «Интер» – вместо этого бельгиец промазал с метра.

За пару матчей в сборной Ромелу забил больше , чем за весь сезон в Серии А – тут у него 3 мяча в 16 играх.

Уже известно, что летом Лукаку вернется в «Челси», потому что аренда стала разочарованием – об этом уже прямо говорят руководители «Интера»:

«Аренда была рассчитана на один сезон, ее срок истекает 30 июня. Вне зависимости от выступлений до конца сезона Лукаку вернется в «Челси». Ромелу не может обрести форму, которая была его главной силой. С этой точки зрения это уже не тот Лукаку, что в предыдущие годы», – заявил генеральный директор миланского клуба Беппе Маротта.

Ну а промах Ромелу в матче с «Фиорентиной» может дорого обойтись «Интеру». Команда Симоне Индзаги борется за 2-3 место в Серии А, но теперь может по итогам тура упасть на четвертое – если вдруг «Милан» обыграет «Наполи».

Интер – Фиорентина 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
1 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 53 Бонавентура.
ИнтерОнана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 63), Гозенс (Белланова, 63), Мхитарян (Аслани, 78), Брозович (Джеко, 78), Барелла, Корреа (Мартинес, 63), Лукаку.
ФиорентинаТерраччано, Додо, Мартинес (Миленкович, 46), Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Сапонара (Соттиль, 66), Мандрагора (Барак, 76), Иконе (Раньери, 76), Кастровилли (Амрабат, 66), Артур.
Предупреждения:
Кастровилли (58), Иконе (76), Брозович (77), Амрабат (79), Ачерби (90), Итальяно (90).

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani

20 комментариев

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Evgen_Hazard
Не понимаю как такое не забить можно. Такое мог только Торрес и Вернер, вот теперь золотая троица
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Дильяр Рахматуллин
Вспоминается из Уральских Пельменей: Сычёв отдаёт пас Бесчастных, и Бечастных с 2 метров не попадает в 7-метровые ворота...
0
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0
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Дрищ тим
Ответ универсал78
не той ногой, пробить пытался
Ага , надо было средней в колачивать )))
+2
0
+2
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гилберт
Ответ serj_78
мяч скакал, поэтому нет)
0.98?
0
0
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serj_78
Ответ гилберт
А это не 0.99?
мяч скакал, поэтому нет)
0
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Рустам Микогазиев
Ответ гилберт
А это не 0.99?
благодаря таким как Лукаку это не 0,99 :))
+4
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+4
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Michael_the_creator
🤣🤣🤣🤣
0
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Alex_msk
Понимаю, что левша. Но уж с такого расстояния можно и правую подставить
+2
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+2
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vodorosl
Ромелу Гатагов
0
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гилберт
Когда игрок не в форме, он не играет чужой ногой. А своей здесь непросто было попасть по мячу.
+1
0
+1
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гилберт
А это не 0.99?
+9
0
+9
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гилберт
ЛуКАК???
+1
0
+1
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Леха Федя
Ответ banchik1
Главное, чтобы по пути одного артемки не пошел.
смеш)
0
-2
-2
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Rubilov
Пусть идёт своими вуду-делами занимается!)))
0
0
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универсал78
не той ногой, пробить пытался
+7
-1
+6
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banchik1
Ответ Леха Федя
да Лукаку скоро в деваного эксперта превратится
Главное, чтобы по пути одного артемки не пошел.
0
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Машина Мощная
третья нога всегда не вовремя мешает...
+1
-1
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Nickolay Lyskov
"Ромелу никак не наберет форму" - судя по эпизоду, он, как раз, в своей обычной форме.
0
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Леха Федя
да Лукаку скоро в деваного эксперта превратится
0
0
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Жаров
«Интер» вдруг проиграть...
+7
0
+7
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