20 комментариев

Мегапромах Лукаку: не попал по пустым воротам из вратарской, мяч улетел к угловому флагу 😱
Ромелу никак не наберет форму.
«Интер» вдруг проиграл дома «Фиорентине» 0:1. Команда Симоне Индзаги пропустила на 53-й минуте после углового, но незадолго до этого могла сама выходить вперед. Но супермомент упустил Ромелу Лукаку.
Бельгийский нападающий промазал по пустым воротам с полутора метров. Поначалу показалось, что он вообще не попал по мячу – удар прошел практически параллельно воротам.
Этот момент был самым опасным в матче. Сайт Understat оценил вероятность гола в 0,78 xG, сайт FBref (там учитывают еще и положение вратаря и защитников) – вообще в 0,87 xG. Это даже больше, чем у гола «Фиорентины» – удар головой Джакомо Бонавентуры из вратарской оценили в 0,62 xG (по версии Understat).
Во время паузы на матчи сборных казалось, что Лукаку вернулся – Ромелу оформил хет-трик в ворота сборной Швеции, а потом добавил и гол в ворота Германии. Самое время разрывать и за «Интер» – вместо этого бельгиец промазал с метра.
За пару матчей в сборной Ромелу забил больше , чем за весь сезон в Серии А – тут у него 3 мяча в 16 играх.
Уже известно, что летом Лукаку вернется в «Челси», потому что аренда стала разочарованием – об этом уже прямо говорят руководители «Интера»:
«Аренда была рассчитана на один сезон, ее срок истекает 30 июня. Вне зависимости от выступлений до конца сезона Лукаку вернется в «Челси». Ромелу не может обрести форму, которая была его главной силой. С этой точки зрения это уже не тот Лукаку, что в предыдущие годы», – заявил генеральный директор миланского клуба Беппе Маротта.
Ну а промах Ромелу в матче с «Фиорентиной» может дорого обойтись «Интеру». Команда Симоне Индзаги борется за 2-3 место в Серии А, но теперь может по итогам тура упасть на четвертое – если вдруг «Милан» обыграет «Наполи».
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 53 Бонавентура.
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Интер –
Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 63), Гозенс (Белланова, 63), Мхитарян (Аслани, 78), Брозович (Джеко, 78), Барелла, Корреа (Мартинес, 63), Лукаку.
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Фиорентина –
Терраччано, Додо, Мартинес (Миленкович, 46), Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Сапонара (Соттиль, 66), Мандрагора (Барак, 76), Иконе (Раньери, 76), Кастровилли (Амрабат, 66), Артур.
Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani
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