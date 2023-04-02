20 комментариев

Ромелу никак не наберет форму.

«Интер» вдруг проиграл дома «Фиорентине» 0:1. Команда Симоне Индзаги пропустила на 53-й минуте после углового, но незадолго до этого могла сама выходить вперед. Но супермомент упустил Ромелу Лукаку.

Бельгийский нападающий промазал по пустым воротам с полутора метров. Поначалу показалось, что он вообще не попал по мячу – удар прошел практически параллельно воротам.

Этот момент был самым опасным в матче. Сайт Understat оценил вероятность гола в 0,78 xG, сайт FBref (там учитывают еще и положение вратаря и защитников) – вообще в 0,87 xG. Это даже больше, чем у гола «Фиорентины» – удар головой Джакомо Бонавентуры из вратарской оценили в 0,62 xG (по версии Understat).

Во время паузы на матчи сборных казалось, что Лукаку вернулся – Ромелу оформил хет-трик в ворота сборной Швеции, а потом добавил и гол в ворота Германии. Самое время разрывать и за «Интер» – вместо этого бельгиец промазал с метра.

За пару матчей в сборной Ромелу забил больше , чем за весь сезон в Серии А – тут у него 3 мяча в 16 играх.

Уже известно, что летом Лукаку вернется в «Челси», потому что аренда стала разочарованием – об этом уже прямо говорят руководители «Интера»:

«Аренда была рассчитана на один сезон, ее срок истекает 30 июня. Вне зависимости от выступлений до конца сезона Лукаку вернется в «Челси». Ромелу не может обрести форму, которая была его главной силой. С этой точки зрения это уже не тот Лукаку, что в предыдущие годы», – заявил генеральный директор миланского клуба Беппе Маротта.

Ну а промах Ромелу в матче с «Фиорентиной» может дорого обойтись «Интеру». Команда Симоне Индзаги борется за 2-3 место в Серии А, но теперь может по итогам тура упасть на четвертое – если вдруг «Милан» обыграет «Наполи».

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani