Удар через себя и два мяча «Шанхая» Слуцкого. Смотрим топ-5 голов тура в Китае
В чемпионате Китая подвели итоги третьего тура. Напомним, «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого победил на выезде 3:0 и продолжает единолично возглавлять таблицу.
В топ-5 голов залетели сразу два гола команды:
● На четвертом месте – классный удар Сюй Хаояна из-за штрафной.
● На третьем – голевая атака в семь касаний, начавшаяся с подката в собственной штрафной и завершившаяся точным ударом Жоау Тейшейры.
● А лучший и победный гол забил через себя еще один португалец – Фабиу Абреу из «Бэйцзин Гоань».
Следующая игра «Шанхая» Слуцкого на Спортсе – 13 апреля, дома против «Бэйцзин Гоань».
«Шанхай» Слуцкого громит и не пропускает! 3:0 и первое место