Руки за голову – и смотрим футбол. Фанатов-безбилетников в Бразилии застукала полиция
4:19 ➡️ 4:20.
Момент, который прекрасно передаст колорит бразильского футбола.
Рядовой матч «Санта Крус» и АБС в рамках Лиги Потигуар — чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Норти. Гостевые фанаты АБС решили сэкономить на билетах.
Матч смотрели вот так, с удобного бугорка.
Явно наслаждались.
Но под конец второго тайма пришли полицейские.
Те, кто сидел на стадионе, смеялись и снимали.
Бедные фанаты досматривали матч прямо так. С руками за головой.
Идеальная основа для мема.
АБС проиграл 0:2 – в плей-офф наверняка не выйдут, всего три очка в четырех матчах. Третье место в группе с «Потигуаром», «Бараунасом» и «Лушем».
Может, стражи порядка попросили фанатов задержаться и поддерживать своих до самого конца?
Запоминающийся выезд.