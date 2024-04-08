Руки за голову – и смотрим футбол. Фанатов-безбилетников в Бразилии застукала полиция

4:19 ➡️ 4:20.

Момент, который прекрасно передаст колорит бразильского футбола.

Рядовой матч «Санта Крус» и АБС в рамках Лиги Потигуар — чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Норти. Гостевые фанаты АБС решили сэкономить на билетах.

Матч смотрели вот так, с удобного бугорка.

Явно наслаждались.

Но под конец второго тайма пришли полицейские.

Те, кто сидел на стадионе, смеялись и снимали.

Бедные фанаты досматривали матч прямо так. С руками за головой.

Идеальная основа для мема.

АБС проиграл 0:2 – в плей-офф наверняка не выйдут, всего три очка в четырех матчах. Третье место в группе с «Потигуаром», «Бараунасом» и «Лушем».

Может, стражи порядка попросили фанатов задержаться и поддерживать своих до самого конца?

Запоминающийся выезд.