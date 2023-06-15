💖🌹Льюис Хэмилтон стал участником любовного треугольника Шакира - Пике - Клара Чиа. Но на сердце певицы претендует еще один звездный кавалер!🕵️
Льюис Хэмилтон, похоже, попал в настоящий любовный треугольник! А может даже и прямоугольник.
Уже несколько месяцев все обсуждают скандальное расставание экс-футболиста «Барселоны» Жерара Пике и колумбийской певицы Шакиры.
Пике нашел себе новую подругу, а поп-звезда устроила бывшему партнеру настоящую войну в соцсетях, выпустив даже несколько треков с упоминанием «сомнительного поступка» Жерара.
Теперь Шакира была замечена на Гран-при Майами с легендой Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном: пара вместе отдохнула на яхте, а позже отправились на ужин, видимо, отмечая второе место британца на Гран-при Барселоны. Если верить слухам, то «дружба» новоиспеченных друзей проходит весело и кокетливо.
Но! Медиа пишут, что это не единственный претендент на сердце Шакиры. Том Круз также проявляет внимание к девушке. Это было незадолго до ужина с Хэмилтоном и тоже на Формуле-1.
Говорят, что свидание Шакиры с Льюисом разбило актеру сердце, поэтому он прекратил с ней какое-либо общение.
Хм, а может это постановка, чтобы подразнить Пике?
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