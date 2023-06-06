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«Пике - пока👋»: Шакира опять приехала на Формулу-1 - на Гран-При Испании колумбийку вновь заметили с Льюсом Хэмилтоном😱😱😱

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Гонка проходила в Барселоне.

«Приятно вернуться в Барселону!» - так сопроводила Шакира фото с трибуны.

Певица уже была замечена до этого на «Ф-1» в Майами, а после ее заметили на яхте с Льюисом Хэмилтоном.

Судя по всему, и на этот раз Шакира приехала к 38-летнему англичанину - после гонки 46-летняя бывшая девушка Жерара Пике была замечена в компании пилота «Мерседеса».

9 комментариев

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FrankieWild
Причем тут ФК Барселона? Автор мракобес
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Paninaro
Николь симпатичнее была. Но это личное, люблю брюнеток.)
+4
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Николай Козлов
46-летняя девушка, LOL.
+1
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Maksim1302
Ответ Николай Козлов
46-летняя девушка, LOL.
А кто она в 46? Девушка, это состояние души, а не возраст.
Бывают в 30 выглядят так, будто им все 60
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FrankieWild
Ответ Maksim1302
А кто она в 46? Девушка, это состояние души, а не возраст. Бывают в 30 выглядят так, будто им все 60
После двух рождённых детей,уже не девушка...
+1
0
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Николай Козлов
Ответ Maksim1302
А кто она в 46? Девушка, это состояние души, а не возраст. Бывают в 30 выглядят так, будто им все 60
Если говорить абстрактно, то я это прекрасно понимаю, меня самого раздражают все эти "ей уже 30 лет а все туда же". Но эта конкретная дама ведет себя так как будто ей 25 и она в самом соку, сравнивая себя c Феррари и обзывая других девушек Рено. А вот тут уже на мой взгляд применимо положение "какой меркой судите по такой и судимы будете". И по ее же мерке может оказаться, что если эта дама и Феррари, то не очень свежая Феррари 1999 года выпуска под ремонт.
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Frizr
Ответ Paninaro
Николь симпатичнее была. Но это личное, люблю брюнеток.)
Нихерасе ты сравнил🤣 Николь вне конкуренции🔥
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Paninaro
Ответ Frizr
Нихерасе ты сравнил🤣 Николь вне конкуренции🔥
А видел её в Люди в черном-3? Вначале самом. Хороша.)
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левая нога Акинфеева
Ответ FrankieWild
Причем тут ФК Барселона? Автор мракобес
Спорц в своём репертуаре. Лишь бы на вентилятор накинуть.
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