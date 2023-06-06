9 комментариев

Гонка проходила в Барселоне.

«Приятно вернуться в Барселону!» - так сопроводила Шакира фото с трибуны.

Певица уже была замечена до этого на «Ф-1» в Майами, а после ее заметили на яхте с Льюисом Хэмилтоном.

Судя по всему, и на этот раз Шакира приехала к 38-летнему англичанину - после гонки 46-летняя бывшая девушка Жерара Пике была замечена в компании пилота «Мерседеса».