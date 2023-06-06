9 комментариев

«Пике - пока👋»: Шакира опять приехала на Формулу-1 - на Гран-При Испании колумбийку вновь заметили с Льюсом Хэмилтоном😱😱😱
Гонка проходила в Барселоне.
«Приятно вернуться в Барселону!» - так сопроводила Шакира фото с трибуны.
Певица уже была замечена до этого на «Ф-1» в Майами, а после ее заметили на яхте с Льюисом Хэмилтоном.
Судя по всему, и на этот раз Шакира приехала к 38-летнему англичанину - после гонки 46-летняя бывшая девушка Жерара Пике была замечена в компании пилота «Мерседеса».
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