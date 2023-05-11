9 комментариев

На асфальтовой роскошной дорожке перед стартом Гран-при Майами заметили шесть десятков знаменитостей (полное число огласил комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл – ему присылают список, чтобы он попытался у кого-то взять интервью). Одной из них стала Шакира – ее заметили перед гонкой в компании Тома Круза:

Тома Круз, по некоторым данным, был «чрезвычайно заинтересован» и оказывал знаки внимания колумбийке. Но тем же вечером после Гра-при Шакиру заметили за ужином с не менее звездным кавалером – семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном.

Примечательно, что через несколько дней их снова видели вместе: Шакира и Хэмилтон отправились в плавание с компанией друзей в Майами-Бич.

Что же будет дальше? Все-таки Хэмилтон тоже много лет как одинок (по его признанию, времени на отношения просто нет), тоже любит музыку и автотюн...

Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen / Staff; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/CHANDAN KHANNA/AFP