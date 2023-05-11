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Льюис Хэмилтон отдыхал после Гран-при Майами на яхте с Шакирой. Новый спортсмен в коллекции певицы?

Жерар Пике Жерар Пике
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
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На асфальтовой роскошной дорожке перед стартом Гран-при Майами заметили шесть десятков знаменитостей (полное число огласил комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл – ему присылают список, чтобы он попытался у кого-то взять интервью). Одной из них стала Шакира – ее заметили перед гонкой в компании Тома Круза:

Тома Круз, по некоторым данным, был «чрезвычайно заинтересован» и оказывал знаки внимания колумбийке. Но тем же вечером после Гра-при Шакиру заметили за ужином с не менее звездным кавалером – семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном.

Примечательно, что через несколько дней их снова видели вместе: Шакира и Хэмилтон отправились в плавание с компанией друзей в Майами-Бич.

Что же будет дальше? Все-таки Хэмилтон тоже много лет как одинок (по его признанию, времени на отношения просто нет), тоже любит музыку и автотюн...

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Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen / Staff; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/CHANDAN KHANNA/AFP

9 комментариев

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Сергей Лебедев
Хэмилтону срочно в Рено переходить надо...
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Фокс&#8772;
Страшная стала(
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vulturecrow
Шакира, конечно, замечательная женщина в свои 46 лет. но мне больше нравится подход Ди Каприо в этом плане.
+6
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AntOn
Окорочка так себе
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Антон
Новая трасса для чемпиона
+1
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Nick
Ответ Фокс&#8772;
Страшная стала(
Для своего возраста она отлично выглядит.
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Francesc Fàbregas
Ответ Фокс&#8772;
Страшная стала(
Пике вовремя скачал обновления
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Безымянный болельщик
Ответ vulturecrow
Шакира, конечно, замечательная женщина в свои 46 лет. но мне больше нравится подход Ди Каприо в этом плане.
Солидарен с вами.
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