Педро де ла Роса: «Алонсо в «Формуле-1» заслужил добиться намного большего»

Теги Фернандо Алонсо Педро де ла Роса Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо должен был добиться большего в «Ф-1» – считает де ла Роса.

Бывший пилот «Формулы-1» и амбассадор «Астон Мартин» высказался о карьерных достижениях Фернандо Алонсо.

Де ла Роса считает, что с учетом таланта и мастерства Алонсо всего два титула чемпиона «Ф-1» не отражают того, чего испанец был достоин добиться на самом деле.

«Я всегда считал, что в конечном счете, в конце любой истории ситуация уравновесится сама собой, что все [недополученное] обязательно придет, а Фернандо в этом спорте заслужил добиться намного большего.

Не из-за того, сколько сил он в это вложил – потому что я считаю, что многие другие гонщики тоже приложили немало усилий для достижения успеха, много работали с самого детства. Но с учетом его страсти к гонкам, преданности делу и уровню природного таланта Фернандо заслужил намного большего, чем два титула чемпиона «Формулы-1».

Поэтому я всегда говорю себе, что время отдаст ему долг и вернет то, что он недополучил.

И в том же самом смысле я всегда весьма критически относился к своей карьере. Я всегда говорил себе, что не смог выиграть ни одной гонки и ни разу не стал чемпионом просто потому, что другие оказались лучше меня. В этом я всегда четко смотрел на ситуацию – это в том числе помогает крепче спать по ночам.

В тот момент, когда ты начнешь думать о каких-то случаях несправедливости, на пользу тебе это, как спортсмену, точно не пойдет. Ты должен верить в то, что добился того, чего заслуживал. Но вот в случае Фернандо он явно заслужил добиться большего», – рассказал де ла Роса.

Вся «Ф-1» восхищена жаждой Алонсо до гонок и отказом уходить раньше 45 лет! Теперь пример даже для Хэмилтона

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все эти циферки в графе количества титулов ни о чем не говорят. 2 титула Алонсо > все самовозные побрякушки Хамильтона, Феттеля и Ферстаппена вместе взятых. Фернандо величайший чемпион, победитель Красного Барона, прервавший его доминирование, Алонсо уже превзошёл Шумахера и Сенну - это легенда емае, настоящий чемпион, а не дешёвый самовозник-победитель Пересов и Боттасов. Весь мир понимает, что Фернандо Алонсо это как Пеле в футболе, номер 1.
+1
0
+1
У него результат сопоставим с его решениями по карьере, вместо ред булла пошел в Феррари потом из Феррари в авантюру с Хондой. По сути выбирал деньги вместо результата. Если уж и ждать справедливости то должен схватить дисквал за Сингапур 2008.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий