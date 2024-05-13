Педро де ла Роса: «Алонсо в «Формуле-1» заслужил добиться намного большего»

Алонсо должен был добиться большего в «Ф-1» – считает де ла Роса.

Бывший пилот «Формулы-1» и амбассадор « » высказался о карьерных достижениях .

Де ла Роса считает, что с учетом таланта и мастерства Алонсо всего два титула чемпиона «Ф-1» не отражают того, чего испанец был достоин добиться на самом деле.

«Я всегда считал, что в конечном счете, в конце любой истории ситуация уравновесится сама собой, что все [недополученное] обязательно придет, а Фернандо в этом спорте заслужил добиться намного большего.

Не из-за того, сколько сил он в это вложил – потому что я считаю, что многие другие гонщики тоже приложили немало усилий для достижения успеха, много работали с самого детства. Но с учетом его страсти к гонкам, преданности делу и уровню природного таланта Фернандо заслужил намного большего, чем два титула чемпиона «Формулы-1».

Поэтому я всегда говорю себе, что время отдаст ему долг и вернет то, что он недополучил.

И в том же самом смысле я всегда весьма критически относился к своей карьере. Я всегда говорил себе, что не смог выиграть ни одной гонки и ни разу не стал чемпионом просто потому, что другие оказались лучше меня. В этом я всегда четко смотрел на ситуацию – это в том числе помогает крепче спать по ночам.

В тот момент, когда ты начнешь думать о каких-то случаях несправедливости, на пользу тебе это, как спортсмену, точно не пойдет. Ты должен верить в то, что добился того, чего заслуживал. Но вот в случае Фернандо он явно заслужил добиться большего», – рассказал де ла .

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