Sportsdaily
Блог

🥳🥳🥳 «Сегодня такое важное для меня событие!». Загитова стала амбассадором компании «Татнефть»

Алина Загитова Алина Загитова
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

А еще советником по спортивным проектам! 😎

Алина Загитова - новый амбассадор компании «Татнефть»!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию торжественно сообщила об этом в соцсетях.

«Сегодня такое важное для меня событие! Я стала амбассадором главной компании моего родного региона - компании Татнефть! 🥳

Татарстан для меня особое место, здесь я выросла, впервые встала на коньки. Во многом опыт, который я получила в Татарстане, помог мне стать Олимпийской чемпионкой. 🥇Татарстан - моя родина, особенное место в моем сердце! Мне важна судьба региона, и поэтому я с огромной радостью согласилась стать партнером «Татнефти», команда которой так много делает для родного Татарстана! 💚❤️

Я очень благодарна лично Наилю Ульфатовичу Маганову за то, что он увидел во мне не только амбассадора-спортсмена, но и советника по спортивным проектам! 😎

«Татнефть» очень много уделяет внимания развитию детского спорта, и я очень рада, что смогу вместе участвовать в этом! 🤩

Вместе с моим надежным партнером мы сможем развивать спортивные и благотворительные проекты Компании! 🥰», - написала Загитова.

Радостное событие в жизни девушки сопровождали несколько фотографий.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий