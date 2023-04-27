А еще советником по спортивным проектам! 😎

Алина Загитова - новый амбассадор компании «Татнефть»!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию торжественно сообщила об этом в соцсетях.

«Сегодня такое важное для меня событие! Я стала амбассадором главной компании моего родного региона - компании Татнефть! 🥳

Татарстан для меня особое место, здесь я выросла, впервые встала на коньки. Во многом опыт, который я получила в Татарстане, помог мне стать Олимпийской чемпионкой. 🥇Татарстан - моя родина, особенное место в моем сердце! Мне важна судьба региона, и поэтому я с огромной радостью согласилась стать партнером «Татнефти», команда которой так много делает для родного Татарстана! 💚❤️

Я очень благодарна лично Наилю Ульфатовичу Маганову за то, что он увидел во мне не только амбассадора-спортсмена, но и советника по спортивным проектам! 😎

«Татнефть» очень много уделяет внимания развитию детского спорта, и я очень рада, что смогу вместе участвовать в этом! 🤩

Вместе с моим надежным партнером мы сможем развивать спортивные и благотворительные проекты Компании! 🥰», - написала Загитова.

Радостное событие в жизни девушки сопровождали несколько фотографий.