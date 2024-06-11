Крылова о призерах ЧМ-2024 в танцах на льду: «Все очень возрастные. Хочется что-то новое, какой-то свежей волны»

Анжелика Крылова считает, что российские танцоры могли бы бороться на ЧМ-2024.

«Очень жалко, что не было наших пар. Первая семерка-восьмерка – очень сильные пары, потом – я не считаю, что уровень слишком высокий. Думаю, наши пары могли бы бороться в топе на этом чемпионате мира.

Пятерка, конечно, сильная была, разноплановые программы, было интересно смотреть. Но все очень возрастные. Нет этой молодости, все за 30 уже. Хочется что-то новое, какой-то свежей волны», – сказала .