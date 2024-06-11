Крылова о призерах ЧМ-2024 в танцах на льду: «Все очень возрастные. Хочется что-то новое, какой-то свежей волны»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Фигурное катание

Анжелика Крылова считает, что российские танцоры могли бы бороться на ЧМ-2024.

«Очень жалко, что не было наших пар. Первая семерка-восьмерка – очень сильные пары, потом – я не считаю, что уровень слишком высокий. Думаю, наши пары могли бы бороться в топе на этом чемпионате мира.

Пятерка, конечно, сильная была, разноплановые программы, было интересно смотреть. Но все очень возрастные. Нет этой молодости, все за 30 уже. Хочется что-то новое, какой-то свежей волны», – сказала Крылова.

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8 комментариев
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Танцы и всегда были более возрастным видом фигурного катания, по сравнению с тем же одиночным
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Прям за топ бы на ЧМ боролись? Кто? Букины с нафталином и не в форме у вас первый номер, потом падающая Худа.
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пусть юниорский чемпионат смотрит.
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Хочешь свежей волны ? Будь вечно молодой и в очередь! Это же танцы.
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Танцы всегда были возрастным видом, годы уходили на скатывание партнеров. Но зато было скольжение, синхронность, легкость...были ТАНЦЫ. А сейчас ковыряются, партнерши по партнеру лазают, за трудностью ушла красота.
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Какой топ в мировых танцах для наших пар? У Букиных халтура вместо танцев, сами они не в форме. Как их можно вообще ставить в один ряд с крутыми зарубежными постановками???
А что касается молодёжи, так есть Лажуа Лага с шикарными танцами, высокой скоростью и отличным взаимодействием внутри пары.
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Теперь уже и танцоров на пенсию отправляют )
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Скорей бы Лайлу Фир и Льюиса Гибсона пустили на мировой подиум:)
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